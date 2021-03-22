Phụ huynh 2 nữ sinh rơi chung cư tử vong ở TP.HCM: Cả 2 có tình cảm và từng định tự tử

Xã hội 22/03/2021 10:09

Phụ huynh của 2 nữ sinh rơi chung cư tử vong xác nhận đây là con của mình, đồng thời cho biết cả 2 có quan hệ tình cảm. Trước đó, cả 2 đã từng bỏ nhà đi, người nhà còn phát hiện tin nhắn nhắc đến ý định tự tử.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, người nhà của 2 cô gái rơi chung cư tử vong đã đến cơ quan chức năng làm việc. Sau khi xem hình ảnh qua camera, 2 phụ huynh xác nhận 2 cô gái tử vong tại chung cư là con của mình. Danh tính 2 nữ sinh được xác định là L.N.T.K. (16 tuổi, ngụ quận 12) và N.T.T.H. (16 tuổi, ngụ quận 4), đều đang học tại một trường ở quận 3 (TP.HCM).

Theo chia sẻ của phụ huynh, cả hai nữ sinh có quan hệ tình cảm. Trước đó một tuần, 2 nữ sinh bỏ nhà đi đâu không rõ nên gia đình tìm kiếm. Sau đó gia đình thấy một số tin nhắn giữa 2 nữ sinh có nhắc đến ý định tự tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h30 phút (21/3), một nam bảo vệ chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) nghe tiếng động lớn gần chốt trực nên lại gần kiểm tra thì phát hiện 2 người nằm bất động trước chung cư nên trình cơ quan chức năng.

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 Chung cư nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Nhận được tin báo, Công an quận 12, Viện KSND cùng cấp phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường.

Tại tầng thượng tòa nhà A1 của chung cư này, cơ quan chức năng phát hiện có 2 ba lô, 1 ván trượt, điện thoại, không có giấy tờ tùy thân.

Kết quả trích xuất camera giám sát an ninh của chung cư và làm việc với các bảo vệ tại đây, lực lượng chức năng xác định 2 nữ sinh trên đi bộ trên đường Phan Văn Hớn rồi vào chung cư. Tại đây, một nữ sinh lấy ván trượt phía trước chung cư. Sau đó, cả hai cùng đi lên tầng thượng của chung cư.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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