Vợ ‘Huy Quần Hoa’ tố chồng và nhân tình 2k2 cùng loạt tin nhắn giường chiếu: ‘Tối qua anh hư quá em không ngủ được hả?’

Xã hội 23/03/2021 00:01

Mới đây, vợ “thánh photoshop” (Huy Quần Hoa) vừa đăng tải loạt bằng chứng tố chồng và nhân tình 2k2 ngoại tình. Điều làm dân mạng dậy sóng là bởi vì cô bạn gái còn quá trẻ và loạt tin nhắn giường chiếu của cả hai có thể khiến người xem “ngượng chín mặt”.

“Nó đã đến nhà và ăn cơm với vợ chồng mình, nhưng vẫn lên giường với anh? Khi tôi biết được nó xin lỗi tôi vì đã sai khi ngủ cùng anh. Tôi tha thứ, bỏ qua hết lần này đến lần khác”, cô vợ bức xúc chia sẻ.

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 Toàn bộ trạng thái mới nhất mà vợ 'Huy Quần Hoa' tố chồng ngoại tình - Ảnh: FBNV

Theo những dòng trạng thái đăng tải công khai, người vợ còn tỏ ra cực kì thất vọng khi “thánh photoshop” nhiều lần phản bội tình nghĩa vợ chồng. Cụ thể, cô chia sẻ mình đã hi sinh vì anh từ thuở cả hai còn chưa có cơ nghiệp, lo lắng hi sinh để chồng tập trung lo cho sự nghiệp. Vậy mà khi có đủ đầy mọi thứ trong tay, điều cô gái này nhận được chính là sự lừa dối đến đau lòng. “Tôi không tiếc bản thân mình vì yêu anh, vì thương anh nên tôi đã đánh anh, và tự cắt tay mình để giữ trọn lời thề khi mình cưới nhau”, cô vợ viết trên trang cá nhân.

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 Loạt tin nhắn 'nhạy cảm' giữa Huy Quần Hoa và tình nhân 2k2 - Ảnh: FBNV

“Những đoạn tin nhắn "Nhạy cảm" giữa anh và cô ta nhắn với nhau, "Save sex" với nhau. Anh bảo tôi sai, tôi sai chỗ nào đây? Khi bị tôi phát hiện ra tin nhắn facebook thì anh nhắn tin cho cô ta bằng Gmail”, người vợ cho biết thêm.

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 Vợ chồng Huy Quần Hoa thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

Thậm chí, theo lời của người vợ vào thời điểm hiện tại, người chồng bị tố ngoại tình đang có ý định kiện cô ra tòa vì đã đánh anh. Anh một mực bảo vệ cô tình nhân trẻ và “cạn tàu ráo máng” với người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng anh bao nhiêu năm qua. Trước hành động dứt tình nghĩa của chồng, cô vợ cũng gay gắt đáp trả cuối bài đăng: “Tức nước thì vỡ bờ thôi anh. Sức chịu đựng của con người có giới hạn”.

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 Cô vợ đăng tải công khai loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình và đòi kiện cô ra tòa - Ảnh: FBNV

Huy Quần Hoa tên thật là Mai Xuân Huy được biết đến với danh nghĩa là một nhà thiết kế đồ họa, người dạy học Photoshop đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam. Huy sinh năm 1989 và tham gia Cộng Đồng Design Việt Nam từ khá sớm. Anh thường xuyên đăng tải những video về Photoshop trên mạng xã hội theo phong cách vô cùng độc đáo, vậy nên Huy nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng tử thuở mới tham gia thiết kế. “Phốt” hiện tại giữa anh và vợ đang là chủ đề khá nóng đối với netizen, đặc biệt là bộ phận giới trẻ yêu thích cái tên Huy Quần Hoa qua những video clip từ trước đến nay. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ đang là “lời qua tiếng lại” giữa đôi bên, chưa có một xác thực cụ thể nào.

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Từ khóa:   Huy Quần Hoa ngoại tình vợ Huy Quần Hoa Thánh photoshop

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