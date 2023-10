Vĩnh Long: Nam thanh niên nhiều lần rủ 'bạn gái nhí' gần nhà 'yêu sớm'

Sau thời gian quen biết và nảy sinh tình cảm, đối tượng đã nhiều lần rủ “người yêu nhí” gần nhà quan hệ tình dục.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 27/3, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Phát (19 tuổi, ngụ xã Tân Lược), điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, hồi đầu năm 2021, Phát quen với bé gái sinh năm 2006. Sau thời gian nhắn tin, cả hai nảy sinh tình cảm. Được biết, cả hai đều ngụ cùng xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Phát tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Trong khoảng từ ngày 25 đến 28/2, Phát đã nhiều lần rủ “người yêu nhí” sang nhà chơi và dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục. Sau đó, khi gia đình phát giác sự việc đã ngay lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Phát thừa nhận hành vi của mình.

