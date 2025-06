Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 17/6, Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm việc với người đàn ông có hành vi đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ.

Người đàn ông có hành vi đánh người (bìa phải) làm việc với cán bộ công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại cơ quan công an, N.T.L. thừa nhận mình chính là người bước xuống từ ô tô rồi đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ trên đường Lê Hồng Phong.

Làm việc với cơ quan công an, L. khai vào sáng cùng ngày, ông ta cùng vợ đi công việc ở TPHCM. Đến trưa, họ quay về Bình Dương. Do có nhậu trước đó nên ông L. để vợ điều khiển ô tô còn mình ngồi ghế phụ.

Khi xe dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ đường Lê Hồng Phong - Phú Lợi đoạn thuộc phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), ông L. kéo kính chắn gió ô tô rồi vứt 1 cây tăm xuống đường. Lúc này, nữ tài xế xe ôm công nghệ cũng dừng xe chờ đèn đỏ kế bên.

Ông L., nói rằng sau khi vứt tăm thì bị nữ tài xế nói: “Sao không nuốt luôn đi”! Ông L. rất tức giận, nhưng do đã tới đèn xanh nên xe phải di chuyển qua giao lộ.

Trên đường đi, do vẫn bực tức nên khi vợ dừng xe, ông L. mở cửa xuống xe và đạp ngã nữ tài xế xe ôm.

L. khai do không làm chủ được hành vi nên dẫn đến sự việc trên; khi về nhà thì hối hận về hành vi của mình.

Chị L. vừa khóc vừa kể lại sự việc với PV VietNamNet - Ảnh: VietNamNet

Lời kể của nữ tài xế xe ôm công nghệ

Theo thông tin từ VietNamNet, cùng ngày, nữ tài xế xe ôm công nghệ bị đạp ngã tên L.T.C.L (SN 1999, ngụ tỉnh Đắk Lắk, tạm trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã đến cơ quan công an để trình báo.

Theo chị L, vào khoảng 10h sáng 17/6, chị điều khiển xe ôm công nghệ một mình để đưa trái cây cho người thân. Khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ đường Lê Hồng Phong - Phú Lợi thì thấy bên trái có 1 xe ô tô cũng đang dừng.

Lúc này, người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe ô tô kéo kính xuống, vứt que tăm xuống đường và khạc nhổ sát bên người chị L. Thấy vậy, chị nói: “Chú giữ lịch sự đi chú” thì người này có lời nói văng tục, chửi lại chị, sau đó nói “tao thích vậy đó”.

Cũng theo chị L., tiếp đó, cả 2 bên đều di chuyển trên đường Lê Hồng Phong theo hướng về phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một). Tuy nhiên, khi đến giao lộ tiếp theo trên tuyến đường này (đoạn trước Công an phường Phú Lợi) xe ô tô trên dừng lại, người đàn ông mở cửa xe bước xuống, bất ngờ nhảy lên đạp trúng người chị L. khi chị đang điều khiển xe từ phía sau chạy tới.

Bị đạp trúng, chị L loạng choạng tay lái, ngã nhào lên vỉa hè. Chưa dừng lại, người này còn chạy tới chửi bới, lăng mạ chị rồi lên xe ô tô rời đi.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị L. cho biết: “Lúc đó em chỉ nhớ là đang chạy xe thì ông kia lao vào đạp trúng người, té xuống đường em bị choáng nên không biết gì cả mà chỉ nghe tiếng chửi bới”.

Cũng theo chị L. chia sẻ trên VietNamNet: "Do bị xây xát nhẹ nên em tính dựng xe lên rồi đi làm, nhưng người dân chứng kiến khuyên nên đến công an trình báo vì hành vi của người này rất nguy hiểm. Khoảng một giờ sau, em đến Công an phường Phú Lợi trình báo, tường trình nội dung vụ việc".

Chị L. chia sẻ, chị vẫn đang hoảng sợ, tâm lý không ổn định, cũng không dám cho người thân biết vì sợ mọi người lo lắng. Gia đình chị L hoàn cảnh khó khăn, hiện chị đang theo học nghề cắt tóc ở TP Thủ Dầu Một, thời gian rảnh chị đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.