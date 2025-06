Giá cà phê hôm nay 17/6/2025: Cả thế giới và trong nước đều giảm, trong nước thu mua ở mức 112.300 đồng/kg

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VOV.VN, giá cà phê thế giới vào sáng ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái tăng nhẹ trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 4.250 - 4.464 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London tăng về mức 4.438 USD/tấn, tăng 0,93%, tương đương tăng 41 USD/tấn so với phiên trước.

Đang ở trạng thái tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 đang là 349.70 US cent/lb, tăng 0,55% tương đương tăng 1,90 US cent/lb so với cuối phiên trước đó.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 14/6 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tại các vùng trọng điểm như Đắk Nông và Gia Lai giảm xuống còn 112.300 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực là Lâm Đồng với mức giá 112.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk có giá 112.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giao dịch trung bình 112.400 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (14/6 - theo giờ Việt Nam) giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 tăng nhẹ 0,93% tương đương 41 USD/tấn lên mức 4.438 USD/tấn. Nhưng giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2025 lại giảm nhẹ 0,63% xuống mức 4.287 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 1,90 cent/lb (tương đương 0,55%) lên mức 349,70 cent/lb. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 9/2025 cũng tăng nhẹ lên 346,00USD/tấn tương đương 0,20%.

Giá cà phê đã chịu áp lực trong hơn một tháng rưỡi qua, nhất là đối với loại cà phê Robusta hiện đã đánh dấu 6 tuần giảm liên tục.