Ngày 17/6, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin tình hình sức khỏe của trường hợp bé gái bị bỏ rơi trong túi nylon tại khu vực quận Bình Thạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 16/6, bé gái sơ sinh vô danh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi hít, nhiễm trùng sơ sinh, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) 94%, cân nặng 3.400g.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chuyển bé gái vào khoa Bệnh lý sơ sinh để theo dõi nhiễm trùng sơ sinh. Bệnh nhi được điều trị bằng các phương pháp như chích vitamin K1, chích SAT (huyết thanh ngừa uốn ván), dùng nhiều kháng sinh, dịch truyền và cho uống sữa (10ml/cữ).

Hiện tại, bé thở được khí trời, hồng hào, chi ấm, mạch và tim đều rõ, thở đều êm, bụng mềm, thóp phẳng, bú hết sữa, không ọc, tiếp tục được theo dõi tại khoa Bệnh lý sơ sinh.



Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi nylon màu đen với nhiều quần áo - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 6h ngày 16/6, người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nylon màu đen, bên trong chứa nhiều quần áo tại khu vực cầu Chu Văn An (đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh).

Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, tổ công tác địa bàn Bình Thạnh để trích xuất camera, điều tra làm rõ việc một bé gái sơ sinh bị vứt xuống rạch Cầu Sơn trên đường Chu Văn An.

Thời điểm trên, nước tại rạch Cầu Sơn đang cạn nên người dân dễ dàng tiếp cận túi nylon và phát hiện bên trong túi chứa nhiều quần áo cùng một bé gái sơ sinh.

Đứa trẻ nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Lực lượng công an cũng nhanh chóng tới phong tỏa khu vực, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

