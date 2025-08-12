Phát hiện đùi con có vết cắn nên xem lại camera, phụ huynh sốc nặng khi con bị nhân viên nhà trẻ bạo hành

Vụ việc được báo cáo tại nhà trẻ trong khu dân cư Paras Tierea thuộc Khu 137, Noida, Ấn Độ. Đoạn clip cho thấy nhân viên nhà trẻ đã đánh vào mặt bé và cố tình làm rơi khiến đứa trẻ khóc. Người này sau đó đã bị bắt giữ sau khi cha mẹ của bé gái 15 tháng tuổi cáo buộc cô ta hành hung trẻ.
Theo Phụ nữ sức khỏe

