Qua xác minh, sự việc xảy ra trong một căn nhà trọ thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 18/6. Người bị hành hung là chị T. Theo đó, thời điểm trên, người đàn ông có hành vi dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu chị T được cho là anh trai nạn nhân. Lúc bị đánh, chị T chỉ biết ôm đầu.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM , đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cầm ghế liên tiếp đập vào đầu một phụ nữ trong phòng trọ lan truyền trên mạng xã hội. Đáng nói, 2 người khác cũng có mặt trong đoạn video lại dửng dưng, không hề can ngăn, để mặc cô gái bị đánh liên tiếp vào đầu.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6, nhưng đến ngày 11-8, chị T mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, với nội dung: “Uh thì 2 tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ (máu chảy ruột mềm). Hận”, kèm đoạn camera ghi lại cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 12/8, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi; trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận clip người đàn ông dùng ghế đánh một phụ nữ đang lan truyền trên mạng là do chị đăng tải.

Chị T. cho biết chị là người phụ nữ bị đánh trong clip. Người đàn ông có hành động dùng ghế đánh T. chính là anh trai chị.

Sự việc xảy ra vào khuya 18/6, chị T. bị đánh nhiều lần đến 3 giờ sáng 19/6. "Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai" - chị T. nói, đồng thời cung cấp thêm nhiều clip khác về vụ việc.

Theo chị T., vì có những bất đồng về chuyện gia đình trước đó nên khi vừa vào nhà, người anh trai lớn chỉ hỏi vài câu rồi lập tức cầm ghế đánh chị. Lúc này, người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại của chị T. đề nghị bà ra ngoài.

Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Người phụ nữ chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.

"Sau khi bị đánh, tôi bị thương khắp cơ thể. Sáng 19/6, tôi đã vào bệnh viện khám và biết mình bị gãy tay, chấn thương vùng đầu, cổ" - chị T. nghẹn lời.

Nói về lý do vụ việc xảy ra từ ngày 18/6 nhưng mãi đến nay mới đăng clip lên mạng xã hội, chị T. cho rằng muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng đến nay, việc này không thể giải quyết theo hướng đó, chị "đành phải đăng tải, nhờ pháp luật can thiệp".

Sau khi clip được chị T. đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ bức xúc về hành động của người đàn ông, cũng như lên án về thái độ dửng dưng của người xung quanh.

Theo chị T., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. "Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình" - chị T. bày tỏ.

Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin vụ việc người đàn ông đánh em gái xảy ra trên địa bàn và đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định được người đàn ông có hành vi dùng ghế đánh vào đầu em gái đang ở TP HCM. Công an đã liên hệ để mời người này về làm việc.