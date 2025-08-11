Tối 10/8, chia sẻ với phóng viên Dân Trí, chị N.T.T. - nạn nhân - cho biết, sức khỏe chưa ổn định do vùng đầu bị đau nhức, cánh tay phải không thể nhấc lên. Bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân chụp CT lại vùng đầu để kiểm tra kỹ lưỡng tổn thương bên trong.

Như Dân Trí đã đưa tin, ngày 9/8, cô gái N.T.T. (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) bị một nam thanh niên xăm trổ tên là Đặng Chí Thành (31 tuổi) hành hung tại sảnh chung cư phải nhập viện điều trị.

Ngoài nỗi đau về thể chất, nạn nhân bị sang chấn tâm lý, chưa hết bàng hoàng do chịu những cú đánh liên tiếp vào đầu. “Nghi phạm bất ngờ lao vào đánh và đe dọa giết cả nhà khiến tôi rất hoang mang, sợ hãi", chị T. nghẹn ngào nói.

Theo lời nạn nhân, nguồn cơn của sự việc bắt đầu vào tối 4/8. Thời điểm đó, chị đưa con trai xuống chơi tại sân chung cư. "Từ xa, tôi thấy con của nghi phạm không muốn chơi cùng con mình. Sau khi nghe người vợ lớn tiếng: "Con của cô không thích chơi với cháu", tôi chạy lại bế con lên căn hộ", chị T. nhớ lại.

Nạn nhân cho biết, giữa hai đứa trẻ không xảy ra va chạm, con của nghi phạm không bị ngã và bản thân không đánh hay xúc phạm cháu bé. Tuy nhiên, vợ của nghi phạm vẫn yêu cầu phải xin lỗi.

Tối 9/8, khi chị T. đưa con xuống sảnh, vợ nghi phạm tiếp tục yêu cầu xin lỗi và lập tức gọi chồng can thiệp. Sau vài câu tranh cãi, người đàn ông lao vào hành hung nạn nhân. Camera giám sát ghi lại toàn bộ sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Đối tượng Đặng Chí Thành còn đe dọa gia đình chị T. Ảnh: Báo Dân Trí.

Túc trực cả ngày bên giường bệnh, bà Ng. (SN 1975, mẹ của chị T.) lo lắng cho tình hình sức khoẻ của con gái, sau khi bác sĩ khuyến cáo phải theo dõi sát sao vùng não của nạn nhân thêm một thời gian nữa.

Thời điểm hiện tại, bà còn canh cánh nỗi lo cho sự an toàn của gia đình do nghi phạm đã biết địa chỉ căn hộ. "Những ngày qua, gia đình tôi chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Mỗi lần nghe chuông báo có khách, cả nhà không dám mở cửa do sợ gặp nguy hiểm", bà Ng. nói.

Mẹ của nạn nhân biết sự việc xảy ra tối 4/8, hoàn toàn không ngờ câu chuyện giữa hai đứa trẻ nô đùa bị đẩy đi quá xa.

Bà Ng. kể, tối 9/8, vừa đi làm về, bà nhận được cuộc gọi của con gái báo tin bị một người đàn ông đánh. Tức tốc chạy xuống sảnh, người phụ nữ nhìn thấy T. bật khóc do bị hành hung không thương tiếc.

Đối tượng Đặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn. Ảnh: VNExpress.

Được biết, bà Ng. có 3 con gái, trong đó nạn nhân T. là con thứ hai. Cách đây 1 tháng, nhân dịp nghỉ hè, hai mẹ con chị T. rời quê chồng ra Hà Nội chơi. Gia đình vừa đi du lịch về thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện, bà Ng. mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra kỹ lưỡng, xét xử nghiêm minh để răn đe, tránh những người khác bị hành hung vô cớ.

Liên quan đến vụ việc, đối tượng Đặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn.

Cụ thể theo VNExpress, chiều 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Thành, trú phường Phương Liệt, để xác minh hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em. Ảnh: VNExpress.

Bước đầu, Thành khai đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình cô gái 28 tuổi ở cùng chung cư Sky Central số 176 Định Công từ trước. Khoảng 22h30 ngày 9/8, Thành thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, trong lần đầu tiên, Thành đấm hai cái vào mặt cô gái. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã xăm trổ tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu. Bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.