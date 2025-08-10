Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 10/08/2025 13:44

Cơ quan Công an Hà Nội đã tạm giữ người đàn ông xăm trổ hành hung dã man một phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central, số 176 Định Công.

Theo thông tin trên VTC News, công an phường Phương Liệt đang xác minh vụ việc người đàn ông xăm trổ hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Đ.C.T. (31 tuổi, trú tại chung cư này) bị Công an phường Phương Liệt triệu tập.

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội - Ảnh 1
Triệu tập đối tượng Đ.C.T. (31 tuổi, trú tại chung cư này). Ảnh: VTC News. 

0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35 ngày 9/8, chị bị người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central, khiến chị T. bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường vào cuộc điều tra, xác minh. Chị T. được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Lực lượng công an phường tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, trước đó, khoảng 22h ngày 9/8, camera giám sát sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội, quay lại cảnh một người đàn ông xăm trổ vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen.

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội - Ảnh 2
Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ảnh: VTC News. 

Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên đá, đấm vào người. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn người đàn ông hành hung nạn nhân mặc áo đen.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.

Sau vụ việc nạn nhân, chị N.T.T. (28 tuổi) đã tới công an phường để trình báo sự việc. Cảnh sát đã cho chị T. đi khám, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc.

Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân.

