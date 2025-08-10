Nạn nhân trong sự việc là chị N.T.T. Sau khi xảy ra sự việc, chị T. tới công an phường để trình báo sự việc. Chị T. cho biết đã bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi hành hung bằng tay, chân tại sảnh B1, hành lang 1 chung cư Sky Central 176 Định Công.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ, có hành vi hành hung liên tiếp một phụ nữ trước mặt các cháu nhỏ. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại sảnh thang máy khu chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội. Hình ảnh người đàn ông xăm trổ liên tục đấm, tát người phụ nữ mặc áo đen. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo hình ảnh clip ghi lại, khoảng 22h ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư nêu trên, một người đàn ông xăm trổ có hành vi vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen. Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi người phụ nữ này lùi lại và né tránh thì tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên đá, đấm vào người. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn người đàn ông hành hung nạn nhân mặc áo đen. Có một người phụ nữ khác đeo kính đi tới quan sát nhưng không có hành động can ngăn mà chỉ đứng nhìn. Ảnh: Báo Dân Trí. Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ việc, sáng 10/8, chủ tịch UBND phường Phương Liệt thông tin sự việc xảy ra vào đêm 9/8, nạn nhân là chị N.T.T. (28 tuổi). Sau khi bị hành hung, chị T. đã đến Công an phường Phương Liệt trình báo. Chị T. cho biết bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh vào vùng đầu, mặt, bụng. Đối tượng Đ.C.T. (31 tuổi, bên trái ảnh, trú tại phường Phương Liệt). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo, đưa chị T. đi khám và xác minh vụ việc. Lực lượng công an phường cũng đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc. Hiện Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đ.C.T. (31 tuổi, bên trái ảnh, trú tại phường Phương Liệt).

