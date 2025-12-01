Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2025 20:50

3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp che chở giúp người tuổi Thìn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Ngoài ra, con giáp này cũng khá chủ động trong việc tạo cho mình những cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Công việc thuận lợi cũng góp phần thúc đẩy tài chính phát triển. Người tuổi này chỉ cần hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà mình đảm nhận, cơ hội kiếm tiền sẽ tự động tìm đến.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hòa thuận. Bạn và bạn đời của mình có nhiều thời gian bên nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Đôi lứa dành cho nhau ngày cuối tuần trọn vẹn giúp tình cảm thêm gắn bó.

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất may mắn và nhận nhiều niềm vui. Người tuổi này tuy có nhiều công việc cần giải quyết nhưng luôn có những người cộng sự đồng hành. Bạn có tư duy và hoạch định chiến lược cụ thể nên công việc đều được giải quyết nhanh chóng. Bạn có những khoản thu mới nho nhỏ đủ để chi trả cho một số khoản tiêu dùng phát sinh nhân dịp Tết sắp đến. Người tuổi này nên chuẩn bị sẵn sàng vì có thể sẽ nhận được lời mời cộng tác mới.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương có một ngày cuối tuần bên nhau khá bình yên. Những bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người yêu phù hợp. Tình yêu đến giúp bạn thêm yêu đời và cải thiện năng lượng của mình.

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ trở nên nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ của mình mà không gặp nhiều khó khăn. Bạn nhìn nhận được vấn đề nhanh chóng và luôn tìm được những giải pháp tối ưu. Con giáp này đang phát triển công việc kinh doanh của mình và thu về nhiều khoản lợi nhuận mới. Bản mệnh đã không cần phải chịu nhiều áp lực về tài chính như trước đây.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên bình hòa và đón nhận nhiều tin vui. Người ấy dành cho bạn sự quan tâm và thấu hiểu vượt ngoài sự kỳ vọng. Bản mệnh cảm thấy mình thật may mắn khi có đối phương luôn đồng hành trong những khó khăn.

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

Xã hội 5 giờ 43 phút trước
Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Hậu trường 6 giờ 21 phút trước
Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Đời sống 6 giờ 25 phút trước
Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét

Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét

Đời sống 6 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Đời sống 7 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi