Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Đời sống 10/08/2025 20:05

Đặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Thành là nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện.

Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên thanh niên 31 tuổi đã đánh chị T.. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Đặng Chí Thành khai nhận hành vi hành hung người phụ nữ. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc. Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Như trước đó VOV đưa tin, ngày 10/8, lực lượng chức năng phường Phương Liệt (TP Hà Nội) cho biết đã thụ lý đơn trình báo, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đánh một người phụ nữ tại chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Theo đó, sáng 10/8 nạn nhân là chị T. (SN 1997) đã đến công an phường trình báo về việc bị hành hung phải nhập viện.

Theo đại diện Ban quản trị chung cư Sky Central, vụ việc xảy ra tối 9/8. Xuất phát từ mâu thuẫn khi vui chơi giữa hai cháu nhỏ đã dẫn đến việc hành hung. Sau đó, nam thanh niên là người thuê nhà trong chung cư đã có hành vi đánh, đấm người phụ nữ là chị T. (cư dân của chung cư). Mặc dù nạn nhân đã cố gắng giải thích nhưng nam thanh niên tiếp tục có hành vi tấn công. Vụ việc chỉ dừng lại khi xuất hiện bảo vệ của chung cư ra can ngăn. Sau đó, nữ nạn nhân nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. 

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Cơ quan Công an Hà Nội đã tạm giữ người đàn ông xăm trổ hành hung dã man một phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central, số 176 Định Công.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung phụ nữ hành hung người phụ nữ ở Hà Nội tin mới

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Đời sống 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Clip: Nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội

Video 2 giờ 20 phút trước
Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 33 phút trước
Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Video 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới