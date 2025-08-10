Đặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Thành là nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên thanh niên 31 tuổi đã đánh chị T.. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Đặng Chí Thành khai nhận hành vi hành hung người phụ nữ. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc. Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Như trước đó VOV đưa tin, ngày 10/8, lực lượng chức năng phường Phương Liệt (TP Hà Nội) cho biết đã thụ lý đơn trình báo, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đánh một người phụ nữ tại chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Theo đó, sáng 10/8 nạn nhân là chị T. (SN 1997) đã đến công an phường trình báo về việc bị hành hung phải nhập viện. Theo đại diện Ban quản trị chung cư Sky Central, vụ việc xảy ra tối 9/8. Xuất phát từ mâu thuẫn khi vui chơi giữa hai cháu nhỏ đã dẫn đến việc hành hung. Sau đó, nam thanh niên là người thuê nhà trong chung cư đã có hành vi đánh, đấm người phụ nữ là chị T. (cư dân của chung cư). Mặc dù nạn nhân đã cố gắng giải thích nhưng nam thanh niên tiếp tục có hành vi tấn công. Vụ việc chỉ dừng lại khi xuất hiện bảo vệ của chung cư ra can ngăn. Sau đó, nữ nạn nhân nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

