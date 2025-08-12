Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Theo kết quả xác minh ban đầu, người bị hành hung là chị H.T.T.K.T. (SN 1995). Người đánh chị T. là anh H.T.T. (SN 1991), anh trai nạn nhân. Lãnh đạo UBND xã Phước Giang xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc và chỉ đạo công an xã xác minh.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 12/8, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ bị người đàn ông hành hung dã man.

Nội dung clip cho thấy có 4 người trong một căn phòng nhỏ. Người đàn ông ngồi nói chuyện rồi bất ngờ bật dậy cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ. Nạn nhân ôm đầu gục xuống bàn.

Video được chia sẻ trước đó. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Không dừng lại ở đó, người đàn ông la mắng rồi cầm ghế tiếp tục đánh người phụ nữ. Hình ảnh người phụ nữ ốm yếu bị đánh hàng chục cái vào đầu khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin trong clip, sự việc xảy ra vào tháng 6. Người bị đánh cũng chính là người đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Người đánh được cho là anh ruột của nạn nhân. Cả hai cùng trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào ngày 18/6 tại một phòng trọ ở P.Nghĩa Lộ. Người đàn ông trong clip được xác định là Huỳnh Thanh T. (34 tuổi, ở xã Phước Giang, Quảng Ngãi) và người bị đánh là em gái ruột của T., chị Huỳnh Thị Thanh K.T (30 tuổi).

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
Hình ảnh được camera trong phòng nạn nhân ghi lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết ngày 18/6, anh T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ của chị K.T để khuyên chị về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, anh T. cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào người và đầu em gái. Trong clip, chị K.T chỉ biết tìm cách tránh né, đưa tay đỡ, hoàn toàn không phản kháng.

Sau khi đánh em gái, T. rời Quảng Ngãi, vào TP.HCM làm ăn. Chị K.T vẫn ở phòng trọ tại P.Nghĩa Lộ. Đến ngày 11/8, chị K.T đăng tải đoạn clip và hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: "Hai tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ, máu chảy ruột mềm".

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Giang, anh H.T.T. đã đi TPHCM làm ăn, chị T. đang ở trọ tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Công an xã Phước Giang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận thông tin về đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi cảnh một cô gái bị hành hung.

