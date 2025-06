Theo thông tin từ VietNamNet, cháu Nguyễn H.G.B. (SN 2019, trú tại thôn Hòa Bình, xã Lam Sơn) đang sống cùng bố là anh Nguyễn H.K. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé B. được gửi vào Trung tâm can thiệp VNU trên địa bàn để theo dõi do có biểu hiện bệnh lý.

Lãnh đạo UBND xã Lam Sơn xác nhận vụ việc và cho biết bé trai vốn mắc bệnh lý bẩm sinh, trí tuệ không phát triển bình thường như các bạn đồng trang lứa. Chính quyền địa phương đã tới chia buồn và động viên gia đình ngay trong tối 16/6. Lễ an táng cho cháu bé được tổ chức vào chiều 17/6.

Trong khi hàng chục người vẫn mải miết tìm kiếm quanh khu vực, người bố linh tính có điều chẳng lành nên một mình ra ao đình cách trung tâm khoảng 700m. Tại đây, anh đau đớn phát hiện thi thể con trai nổi trên mặt nước - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, may mắn hơn, sáng 17/6, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Vũ Trung Đức làm tổ trưởng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện một cháu bé đứng gần khu vực bến xe Mỹ Đình và khóc rất nhiều, tâm trạng lo lắng.

Tiếp cận hỏi han, tổ công tác được cháu bé cho biết đang bị lạc bố mẹ nhưng không nhớ được bất cứ thông tin nào của gia đình và chỉ nắm được rằng đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du.

Sau khi báo cáo nhanh về chỉ huy đơn vị, tổ CSGT liền đưa cháu bé về trụ sở để nghỉ ngơi chăm sóc và khẩn trương tiến hành xác minh thông tin. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Cảnh sát đã kết nối được với gia đình cháu bé.

Thiếu tá Vũ Trung Đức cùng hai mẹ con bé trai đi lạc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Vui mừng ôm con vào lòng, chị N.T.T. (SN 1978) cho biết, sáng nay có cho con trai là cháu N.M.Đ. đi chơi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (số 17 Phạm Hùng) nhưng không may bị lạc bé. Gia đình rất lo lắng, đi tìm khắp xung quanh Cung Thiếu nhi mà không thấy nên đã trình báo Công an phường để được giúp đỡ. Tâm trạng căng thẳng, lo âu chỉ được gỡ bỏ sau cuộc điện thoại của cán bộ Đội CSGT số 6.

Thay mặt cả gia đình, chị N.T.T. đã viết thư cảm ơn gửi các Đội CSGT số 6 cũng như các CBCS đã trực tiếp giúp đỡ bé N.M.Đ qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng CSGT Thủ đô trong lòng nhân dân.