Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Sao quốc tế 12/08/2025 18:15

Ngày 11/8, từ khóa 'Nhìn Angelababy ra nông nỗi này, Huỳnh Hiểu Minh có thấy xấu hổ không?' bỗng chiếm sóng, gây bàn tán khắp MXH Weibo.

Mới đây, Angelababy "chiếm sóng" mạng xã hội với những thông tin tiêu cực. Từ khóa "Angelababy như vậy, Huỳnh Hiểu Minh ở đâu, có thấy xấu hổ không?" liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm, thảo luận của Weibo.

Theo ghi nhận, những chủ đề trên liên quan đến tình trạng hiện tại của Angelababy. Từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất lứa 85, Angelababy tụt dốc sau khi bị “phong sát ngầm” vì tham dự buổi biểu diễn của Lisa (Blackpink). Dù Angelababy đã trở lại hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc) nhưng sự nghiệp vẫn không khởi sắc.

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường - Ảnh 1Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường - Ảnh 2

Gần đây, người hâm mộ bắt gặp Angelababy và con trai Tiểu Hải Miên ở sân bay sau chuyến du lịch Singapore. Nàng “tiểu hoa 85” xuất hiện với ngoại hình kém chỉn chu, vừa trông con, vừa mang vác hành lý mà không có bất kỳ ai hỗ trợ.

Thậm chí, thông qua những bức ảnh được chia sẻ, Angelababy cho thấy sự xuống sắc, cân nặng giảm, không còn hình ảnh rạng rỡ như thời còn hoạt động ở Trung Quốc đại lục. Nhiều người cho biết nữ diễn viên đang gặp khó khăn về kinh tế, thất nghiệp nên không có chi phí thuê trợ lý.

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường - Ảnh 3

Từ đầu năm đến nay, Angelababy vắng show thấy rõ. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy cô dự sự kiện thương mại lớn là vào ngày 26/5 tại Macau (Trung Quốc) và Paris Haute Couture Week 2025 vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, chỉ với 2 sự kiện này, Angelababy không thể phủ sóng lâu dài trên truyền thông và giúp cô lấy lại hào quang như xưa.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất Đại lục hiện chẳng còn mặn mà với Angelababy. Tình cảnh này buộc nữ diễn viên phải quay về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.

Hiện tại, để có việc làm, Angelababy còn phải đến các công ty phim ảnh casting và phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác. Kịch bản đóng nữ chính không còn trực tiếp gửi đến chỗ nữ diễn viên như trước. Cô cũng phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước.

 

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa con trai cùng tới Paris vào đầu tháng 7/2025

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa con trai cùng tới Paris vào đầu tháng 7/2025

Angelababy đưa con trai đến Tuần lễ thời trang Paris từ hồi đầu tháng 7. Đồng thời, Huỳnh Hiểu Minh - chồng cũ của Angelababy thời điểm đó cũng xuất hiện tại Paris theo lịch trình công tác.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa con trai cùng tới Paris vào đầu tháng 7/2025

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa con trai cùng tới Paris vào đầu tháng 7/2025

Angelababy ở Tuần lễ thời trang Haute Couture lập tức 'gây bão'

Angelababy ở Tuần lễ thời trang Haute Couture lập tức 'gây bão'

Động thái gây chú ý của Huỳnh Hiểu Minh giữa lúc rộ tin 'bạc tình' đuổi Angelababy khỏi nhà

Động thái gây chú ý của Huỳnh Hiểu Minh giữa lúc rộ tin 'bạc tình' đuổi Angelababy khỏi nhà

Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu mẹ con Angelababy rời khỏi biệt thự 473 tỷ đồng?

Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu mẹ con Angelababy rời khỏi biệt thự 473 tỷ đồng?

Angelababy lên tiếng khi bị tố 'ngoại tình trong thời gian kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh'

Angelababy lên tiếng khi bị tố 'ngoại tình trong thời gian kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh'

Angelababy bị tố lừa dối Huỳnh Hiểu Minh trong thời gian kết hôn

Angelababy bị tố lừa dối Huỳnh Hiểu Minh trong thời gian kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư rồi chủ động 'nhường chồng', sáng hôm sau đã thấy họ tìm đến tận cửa

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư rồi chủ động 'nhường chồng', sáng hôm sau đã thấy họ tìm đến tận cửa

Tâm sự 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, Trời không phụ lòng người, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, Trời không phụ lòng người, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Biết chuyện mình ngoại tình bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nó ra bí mật này

Biết chuyện mình ngoại tình bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nó ra bí mật này

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước bí mật vừa được hé lộ

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước bí mật vừa được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Đi mua hàng, cô gái sốc nặng khi phát hiện đàn chuột đang gặm nhấm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi như chốn không người

Đi mua hàng, cô gái sốc nặng khi phát hiện đàn chuột đang gặm nhấm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi như chốn không người

Video 2 giờ 33 phút trước
Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Hoàng Tử Thao tổ chức đám cưới vào tháng 10, danh sách khách mời gây chú ý

Hoàng Tử Thao tổ chức đám cưới vào tháng 10, danh sách khách mời gây chú ý

Động thái bất ngờ của siêu mẫu Hề Mộng Dao giữa lúc chồng bị đồn ngoại tình, có con riêng

Động thái bất ngờ của siêu mẫu Hề Mộng Dao giữa lúc chồng bị đồn ngoại tình, có con riêng

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc