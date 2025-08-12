Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Theo ghi nhận, những chủ đề trên liên quan đến tình trạng hiện tại của Angelababy. Từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất lứa 85, Angelababy tụt dốc sau khi bị “phong sát ngầm” vì tham dự buổi biểu diễn của Lisa (Blackpink). Dù Angelababy đã trở lại hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc) nhưng sự nghiệp vẫn không khởi sắc.

Mới đây, Angelababy "chiếm sóng" mạng xã hội với những thông tin tiêu cực. Từ khóa "Angelababy như vậy, Huỳnh Hiểu Minh ở đâu, có thấy xấu hổ không?" liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm, thảo luận của Weibo.

Gần đây, người hâm mộ bắt gặp Angelababy và con trai Tiểu Hải Miên ở sân bay sau chuyến du lịch Singapore. Nàng “tiểu hoa 85” xuất hiện với ngoại hình kém chỉn chu, vừa trông con, vừa mang vác hành lý mà không có bất kỳ ai hỗ trợ.

Thậm chí, thông qua những bức ảnh được chia sẻ, Angelababy cho thấy sự xuống sắc, cân nặng giảm, không còn hình ảnh rạng rỡ như thời còn hoạt động ở Trung Quốc đại lục. Nhiều người cho biết nữ diễn viên đang gặp khó khăn về kinh tế, thất nghiệp nên không có chi phí thuê trợ lý.

Từ đầu năm đến nay, Angelababy vắng show thấy rõ. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy cô dự sự kiện thương mại lớn là vào ngày 26/5 tại Macau (Trung Quốc) và Paris Haute Couture Week 2025 vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, chỉ với 2 sự kiện này, Angelababy không thể phủ sóng lâu dài trên truyền thông và giúp cô lấy lại hào quang như xưa.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất Đại lục hiện chẳng còn mặn mà với Angelababy. Tình cảnh này buộc nữ diễn viên phải quay về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.

Hiện tại, để có việc làm, Angelababy còn phải đến các công ty phim ảnh casting và phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác. Kịch bản đóng nữ chính không còn trực tiếp gửi đến chỗ nữ diễn viên như trước. Cô cũng phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước.