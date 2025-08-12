Theo đơn trình báo của anh S. (29 tuổi, trú tại xã Ea M'Đroh, tỉnh Đắk Lắk), anh làm nghề tài xế chạy dịch vụ tuyến Buôn Ma Thuột đi xã Liên Sơn Lắk.

Theo thông tin báo Dân Trí , chiều 12/8, theo một nguồn tin, Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ một tài xế xe dịch vụ tố bị 4 người lạ chặn đường, hành hung ngay trên ô tô.

Tuy nhiên, anh S tiếp tục chở khách, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , trưa 17/7, có ba người khách liên hệ đặt xe của anh để đi từ Buôn Ma Thuột đến xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đón khách, anh S điều khiển xe chạy được khoảng 15 km thì có người lạ gọi điện, yêu cầu anh dừng xe, cho ba người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn qua xã Đắk Liêng, xe của anh S bị một ô tô con chở bốn người chạy hướng ngược lại chặn đầu, ép anh S phải cho xe dừng lại.

Sau đó, anh S bị hai người đi trên ô tô leo lên xe hành hung, đánh đấm túi bụi. Anh S chỉ biết nằm im chịu trận. Một lúc sau, hai người khác cùng đi trên ô tô tiếp tục xông lên đánh anh S.

Cũng theo đơn của anh S, chỉ đến khi có người đi đường can ngăn, nhóm bốn người nói trên mới rời đi.

Toàn bộ vụ việc được camera trên xe ghi lại. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo video do camera hành trình ghi lại được anh S cung cấp, anh bị hai người leo lên xe bóp cổ, túm chân rồi liên tục đánh đấm vào vùng mặt. Anh S chỉ biết ôm đầu chịu trận

Toàn bộ sự việc anh S. bị hành hung đều được camera hành trình ô tô ghi lại.

Sau khi bị tấn công, anh S. đã đến Công an xã Đắk Liêng để trình báo và đến bệnh viện điều trị.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), anh S. bị chấn thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải, viêm tai giữa.