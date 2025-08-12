Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Công an Đồng Tháp kiểm tra 2 cơ sở ở xã Bình Phú, phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp), cho biết đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh tại ấp 6, xã Bình Phú, Đồng Tháp.

Nhiều tấn thịt rõ rõ nguồn gốc bị phát hiện trong đợt kiểm tra. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại cơ sở của bà D.T.K.C. (ở P.Tân Tạo, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện gần 3,7 tấn thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ sở của ông K., còn có thêm mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Lao Động, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 3.682 kg thịt, mỡ động vật các loại không có Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 8.500 kg đường cát không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật của vụ việc được phát hiện. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngoài ra, tổ công tác tiếp tục làm việc với Hộ kinh doanh H.K tại xã Bình Phú do ông N.H.K (51 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, phát hiện cơ sở này có 1.750 kg thịt, mỡ động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

