Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Đời sống 12/08/2025 19:50

Công an Đồng Tháp kiểm tra 2 cơ sở ở xã Bình Phú, phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp), cho biết đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh tại ấp 6, xã Bình Phú, Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ - Ảnh 1
Nhiều tấn thịt rõ rõ nguồn gốc bị phát hiện trong đợt kiểm tra. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại cơ sở của bà D.T.K.C. (ở P.Tân Tạo, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện gần 3,7 tấn thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ - Ảnh 2
Tại cơ sở của ông K., còn có thêm mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Lao Động, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 3.682 kg thịt, mỡ động vật các loại không có Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 8.500 kg đường cát không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ - Ảnh 3
Tang vật của vụ việc được phát hiện. Ảnh: Báo Lao Động. 

Ngoài ra, tổ công tác tiếp tục làm việc với Hộ kinh doanh H.K tại xã Bình Phú do ông N.H.K (51 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, phát hiện cơ sở này có 1.750 kg thịt, mỡ động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm không gõ nguồn gốc tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp có căn phú quý, nắm tiền tỷ trong tay, thời tới muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp có căn phú quý, nắm tiền tỷ trong tay, thời tới muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, tôi 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, tôi 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 13/8/2025, Ngọc Hoàng ban phúc, 3 con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/8/2025, Ngọc Hoàng ban phúc, 3 con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư rồi chủ động 'nhường chồng', sáng hôm sau đã thấy họ tìm đến tận cửa

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư rồi chủ động 'nhường chồng', sáng hôm sau đã thấy họ tìm đến tận cửa

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, Trời không phụ lòng người, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, Trời không phụ lòng người, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Biết chuyện mình ngoại tình bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nó ra bí mật này

Biết chuyện mình ngoại tình bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nó ra bí mật này

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước bí mật vừa được hé lộ

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước bí mật vừa được hé lộ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản