Công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về bốn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị triệt phá trên địa bàn gần đây. Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, tại xã Vĩnh Hưng, công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại Công ty MQ FOOD, phát hiện có một làng cùng sản xuất thịt trâu giả. Ảnh: VTC News. Công an xác định cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng. Thịt được đóng trong các bao bì giả nhãn mác. Tại thời điểm khám xét, cảnh sát thu hơn 30 tấn thịt lợn, trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên. Ảnh: VTC News. Khi phá án, công an phát hiện cả một làng cùng sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái". Số lượng thịt đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ song được "biến" thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi công an vào cuộc, các cơ sở tại làng này đều đóng cửa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án. Ảnh: VTC News. Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án. Bước đầu cơ quan xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi, lạp xưởng và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường. Hình ảnh bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp. Ảnh: VTC News. Từ năm 2020 đến nay, Hường sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này. Bao bì dán nhãn “đặc sản vùng cao” nhưng nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ các nguồn trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Ảnh: VTC News. Thịt trâu gác bếp. Thịt lợn gác bếp. Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: VTC News. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn mà lực lượng triệt phá mới đây. Trong số này, có các vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-truoc-canh-tuong-ben-trong-kho-thit-dong-lanh-boc-mui-duoc-phu-phep-thanh-dac-san-trau-gac-bep-thu-loi-hon-100-ti-739556.html