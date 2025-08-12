Tai nạn thương tâm, xe bán tải mất lái rơi xuống vực sâu 9 mét khiến 10 phụ nữ tử vong, 27 người bị thương

Vụ tai nạn khiến 10 nữ tín đồ đã thiệt mạng và 27 người khác, bao gồm 2 người đàn ông và 2 trẻ em, bị thương khi một chiếc xe bán tải chở họ đến đền Kundeshwar gần Pait ở Khed taluka, cách Pune, Ấn Độ, khoảng 65 km, đã rơi xuống vực vào khoảng 1h chiều ngày 11/8.

