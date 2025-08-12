Nghe thấy tiếng động lạ khi xe đang chạy, người phụ nữ dừng lại kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trăn khủng đã đang ngủ bên trong động cơ

Một người dân sống ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan phát hiện con trăn ngủ dưới nắp capo ô tô trong động cơ. Ban đầu, chủ xe lái xe thấy có tiếng động lạ nên xuống xe kiểm tra thì thấy một con trăn đã đang ngủ bên trong nên nhờ người đến trợ giúp.

