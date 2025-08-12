Xe mất kiểm soát và lao thẳng xuống núi, tài xế liều lĩnh mở cửa rồi nhảy ra ngoài và cái kết

Một đoạn video ghi lại từ camera hành trình ở tỉnh Bataan, Philippines vào ngày 8/8 (giờ địa phương). Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe trộn bê tông đang di chuyển trên con đường núi thì bất ngờ mất kiểm soát lao thẳng xuống núi nên tài xế liều lĩnh mở cửa rồi nhảy ra ngoài.

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

