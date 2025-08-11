Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Vụ việc xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Nga. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở của vùng Kabardino-Balkaria ở Nalchik.
Theo Phụ nữ sức khỏe

