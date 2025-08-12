Hoàng Tử Thao tổ chức đám cưới vào tháng 10, danh sách khách mời gây chú ý

Theo các trang truyền thông Trung Quốc, Hoàng Tử Thao (Tao - cựu thành viên EXO) đã tiết lộ anh và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 10 tới.

Vừa qua, Hoàng Tử Thao (Tao - cựu thành viên EXO) đã tiết lộ anh và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 10 tới. Cặp đôi đã chuẩn bị trong 6 tháng qua. Dự kiến lễ cưới có sự tham gia của người nổi tiếng, đặc biệt sẽ có chỗ ngồi riêng cho người hâm mộ.

Dân mạng đang đổ dồn sự quan tâm liệu cựu thành viên EXO là Luhan (Lộc Hàm) có đến tham dự lễ cưới. Cả hai sao nam đều duy trì tình bạn gắn kết những năm qua.

Ê-kíp đã chuẩn bị sự kiện trong suốt nửa năm, hướng tới một “đám cưới thế kỷ” sánh với hôn lễ của Châu Kiệt Luân hay Huỳnh Hiểu Minh. Địa điểm tổ chức sẽ dành riêng hơn 100 chỗ cho người hâm mộ và có thể phát trực tiếp để khán giả chung vui.

Thông tin về danh sách khách mời đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là khả năng các thành viên EXO - nhóm nhạc Hoàng Tử Thao từng hoạt động - sẽ tham dự. Trong đó, Lộc Hàm được cho là có khả năng cao sẽ góp mặt do có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Tử Thao. Hồi tháng 6, cả hai từng cùng song ca ca khúc Chúng ta của ngày mai tại concert của Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020, công khai hẹn hò vào tháng 7/2024 và một tháng sau đó, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình với màn trang trí hoành tráng. Trước đó, Hoàng Tử Thao từng chia sẻ ngay từ khi gặp gỡ, anh đã tin cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng ra mắt trong nhóm nhạc EXO, sau đó hoạt động tại Trung Quốc với vai trò ca sĩ, diễn viên. Sau đó, anh thành lập công ty giải trí L.TAO Entertainment - nơi Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ trực thuộc. Xuất thân từ gia đình giàu có, Hoàng Tử Thao thừa kế khối tài sản 3 tỷ USD từ cha là doanh nhân Hoàng Trung Đông, từng nằm trong top những người giàu nhất Thanh Đảo. Tờ HK01 thậm chí gọi Hoàng Tử Thao là diễn viên siêu giàu.

