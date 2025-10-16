Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Trước đó, vị trí "nữ hoàng Douyin" vốn thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương nổi đình đám trên nền tảng này nhờ các tạo hình thảm đỏ ấn tượng, nhan sắc nổi bật mỗi lần xuất hiện tại sự kiện.

Mới đây, tài khoản Douyin của Triệu Lộ Tư chính thức cán mốc gần 50 triệu lượt theo dõi, trở thành nghệ sĩ có lượt theo dõi cao nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên đăng tải nhiều video nhép lời bài hát, cập nhật cuộc sống hàng ngày. Mỹ nhân 9x cũng thường xuyên phát sóng trực tiếp trò chuyện cùng người hâm mộ, chia sẻ mẹo trang điểm và phối đồ.

Sự việc Triệu Lộ Tư vượt Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất trên Douyin đã làm nổ ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Một vài người cho rằng do gần đây Nhiệt Ba không thường xuyên cập nhật Douyin, video quay cũng khá bình thường, không còn cảm giác sinh động như trước nên khó có thể cạnh tranh với đàn em.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại khẳng định tác phẩm mới là điều quan trọng nhất đối với một diễn viên. Việc Triệu Lộ Tư được yêu thích trên mạng xã hội chỉ giúp cô trở thành hot girl mạng, không thể phủ nhận sự nghiệp diễn xuất đang gặp bế tắc vì tranh chấp với công ty quản lý. Nếu không có thêm tác phẩm, địa vị của mỹ nhân 9x trong giới không được công nhận.

Sau khi tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư bất ngờ lên tiếng tố cáo công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment chèn ép, chia lợi nhuận thiếu công bằng, mập mờ về tài chính. Việc mỹ nhân 9x có tiếp tục đóng phim trong tương lai hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên gây thất vọng với diễn xuất thiếu tiến bộ trong phim "Lợi kiếm hoa hồng" lên sóng từ tháng 7. Sắp tới, tác phẩm "Mộ tư từ" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ sẽ sớm ra mắt khán giả.

Với nội dung mới lạ, tạo hình đẹp, tác phẩm cổ trang này được kỳ vọng sẽ vực dậy sự nghiệp mỹ nhân Tân Cương sau thời gian dài có liên tiếp những tác phẩm thất bại.