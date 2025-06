Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi trốn thuế.

Cơ quan Thuế xác định, số tiền trốn thuế Giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của bà Thu trong thời gian này hơn 1,08 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Trốn thuế và các hành vi có liên quan khác của bà Thu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Lê Thị Ánh Tuyết - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1992, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về tội trốn thuế và buôn lậu.

Theo xác minh ban đầu, bà Tuyết đã sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, hoạt động kinh doanh của bà Tuyết có doanh thu hơn 27 tỷ đồng. Qua rà soát, số tiền thuế không nộp theo quy định của bà Tuyết hơn 400 triệu đồng...