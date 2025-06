Giá cà phê hôm nay 16/6/2025: Trong nước thu mua ở mức 112.400 đồng/kg

Tại thị trường thế giới sáng 16/6 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 4.250 - 4.464 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London tăng về mức 4.438 USD/tấn, tăng 0,93%, tương đương tăng 41 USD/tấn so với phiên trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 đang là 349.70 US cent/lb, tăng 0,55% tương đương tăng 1,90 US cent/lb so với cuối phiên trước đó.