Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt làm tăng nguy cơ cháy nắng

Nên: Xịt cách da khoảng 10 - 15 cm, xịt sản phẩm đến khi tạo thành lớp phủ bóng mỏng trên da, sau đó dùng tay thoa đều. Có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn tay, rồi thoa lên từng vùng cơ thể để kiểm soát tốt hơn lượng dùng.

Xịt trong điều kiện không phù hợp

Dạng xịt rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió và môi trường xung quanh. Nếu xịt ngoài trời gió (như trên bãi biển hoặc boong tàu), phần lớn sản phẩm có thể bay mất trước khi tiếp xúc với da. Ngược lại, xịt trong không gian kín, kém thông thoáng (như nhà tắm hoặc trong xe) có thể khiến các hạt aerosol bay lơ lửng và gây kích ứng đường hô hấp, mắt hoặc da.

Nên: Xịt ở nơi ngoài trời nhưng có mái che, không có gió lùa mạnh; tránh xịt trực tiếp lên mặt, nên xịt vào tay rồi thoa lên vùng da mặt.

Không xếp lớp hoặc không tăng lượng khi cần thiết

Dạng xịt tuy tiện lợi nhưng thường mỏng và dễ bay hơi hơn dạng kem hoặc gel. Một lớp đơn lẻ có thể không đủ nếu bạn ở ngoài trời lâu, vận động mạnh hoặc đổ nhiều mồ hôi.

Nên: Xịt 2 lớp mỏng, cách nhau vài phút, đặc biệt khi ra nắng lâu. Ưu tiên sử dụng dạng kem hoặc thỏi để làm lớp nền trước khi ra ngoài, sau đó dặm lại bằng dạng xịt cho tiện lợi.

Không xịt lại sau mỗi 2 giờ

Dù chỉ số SPF cao, lớp kem chống nắng vẫn bị suy giảm hiệu quả theo thời gian do mồ hôi, ma sát, nước, dầu trên da hoặc ánh nắng phá hủy hoạt chất.

Nên: Xịt lại sau mỗi 2 giờ, hoặc ngay sau khi bơi lội, đổ mồ hôi, lau mặt hay vận động mạnh. Đây là nguyên tắc chung với mọi loại kem chống nắng, không riêng dạng xịt.

Những lưu ý khác khi xịt chống nắng

Tránh hít phải kem chống nắng dạng xịt. Dạng sử dụng của xịt chống nắng được xem là kém an toàn hơn so với dạng bôi do nguy cơ vô tình hít phải, nhất là đối với trẻ em. Theo đó, cần tập trung chú ý khi sử dụng để không hít phải kem chống nắng dạng xịt cũng như không bao giờ xịt kem chống nắng xung quanh hoặc gần mặt hoặc miệng. Thay vào đó, hãy xịt kem chống nắng lên tay trước rồi mới thoa lên mặt.

Tránh sử dụng kem chống nắng dạng xịt vào những ngày có gió. Những điều kiện này làm cho việc thoa kem chống nắng trở nên khó khăn hơn và tăng nguy cơ vô tình hít phải nó.

Không bao giờ xịt chống nắng gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa hoặc khi đang hút thuốc. Mặc dù kem chống nắng thường không dễ bắt lửa, tốt nhất là không bao giờ xịt nó vào bếp nướng, nến hoặc các nguồn lửa khác. Đồng thời, người dùng cũng cần đảm bảo rằng lớp kem chống nắng đã được cọ xát kỹ và làm khô trước khi đến gần bất kỳ ngọn lửa nào.

Lựa chọn loại kem chống nắng có chỉ số phù hợp. Cũng như kem chống nắng dạng bôi, các bác sĩ da liễu khuyên nên tìm những loại kem chống nắng dạng xịt có phổ rộng, chống nước và có chỉ số chống nắng SPF từ 30 trở lên. Khái niệm “phổ rộng” có nghĩa là kem chống nắng sẽ bảo vệ chống lại cả hai loại tia cực tím có hại có thể gây ung thư da mà không chỉ chống lại những tia gây cháy nắng.

Chú ý các cách chống nắng khác. Vì không có kem chống nắng nào chặn được 100% tia cực tím có hại của mặt trời, nên điều quan trọng là phải tìm bóng râm và mặc quần áo bảo vệ bất cứ khi nào có thể, bao gồm áo sơ mi dài tay, quần dài, mũ rộng vành và kính râm chống tia cực tím.