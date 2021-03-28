Nguyên nhân của vụ án mạng được xác định là do chủ quán thấy vợ cũ của mình đang ngủ cùng nam đầu bếp.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào tối 27/3, bệnh viện cho biết, hiện cả 2 bệnh nhân Trần Văn Họp (SN 1991) và vợ là Lê Thị Mai (SN 1993), cùng ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch.

Cho đến sáng ngày 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Đôi nam nữ đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau nên khi thấy vợ cũ của mình đang ngủ cùng nam đầu bếp, người đàn ông đã đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Dương Văn Nhựt tử vong tại chỗ. Sau đó, Họp dùng dao chém vào vùng đầu vợ cũ rồi tự sát” – Tiền Phong đưa tin.

Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 27/3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là anh Dương Văn Nhựt (SN 1993, ở xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức) đã tử vong với vết thương trên người.

Đồng thời, mọi người cũng phát hiện 2 vợ chồng chủ quán là anh Trần Văn Họp và vợ là chị Lê Thị Mai bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu. Ngay lập tức, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cụ thể, anh Trần Văn Họp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng nghiêm trọng với vết thương xuyên thấu cổ dài 10 cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ, ngực, bụng và trung thất.

Còn chị Lê Thị Mai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng bị thương tích nặng ở đầu, tai. Sau khi được mổ khâu vết thương, đến tối cùng ngày bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

Hiện, vụ án mạng vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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