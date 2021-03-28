Đồng Nai: Đang ngồi nhậu thì bị chém tử vong, hung thủ có biệt danh là ‘Tâm thần’

Xã hội 28/03/2021 10:43

Người đàn ông đang ngồi nhậu thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy xông đến, dùng dao dài chém liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng người này đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 28/3, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án liên quan cái chết của ông Nguyễn Văn Ra (trú ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ).

Trước đó, vào ngày 22/3, sau khi đi đá gà về, ông Ra nhậu chung với một nhóm người. Trong lúc nhậu, ông có lời qua tiếng lại với Phong (biệt danh là Phong Nhóc).

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 Nạn nhân khi đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Người Lao Động 

Một lát sau, có 2 người đi trên xe máy xuất hiện tiến đến bàn nhậu. Một người được xác định tên là Tâm (biệt danh Tâm thần) đã dùng dao dài chém liên tiếp vào người ông Ra. Sau khi thấy nạn nhân gục, cả hai đối tượng trên rời khỏi hiện trường.

Mặc dù đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào chiều 27/3.

Người nhà ông Ra cho biết, đối tượng tên Tâm là "đàn em" thân tín của "Phong nhóc", người đã cãi vã với ông Ra. Sau khi sự việc xảy ra, Tâm đã bị Công an huyện Cẩm Mỹ tạm giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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Sau cuộc ẩu đả xảy ra vào đêm khuya, một người tử vong còn một người vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

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