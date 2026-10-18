Ngày tôi nhận tin ung thư cũng là ngày vợ rời đi, 2 tháng sau cuộc gặp khiến tôi khóc ngất

Tâm sự 18/10/2026 04:00

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Thời gian đó tôi thấy người có nhiều dấu hiệu lạ nhưng chưa chịu đi khám. Vì tiền bạc trong nhà đều dồn để vợ chồng thụ tinh nhân tạo. Đến khi bỗng dưng tôi bị sụt cân liên tục thì đành phải đi khám. Kết quả khám ra khiến tôi choáng váng, tôi bị bệnh ung thư. Tôi suy sụp tinh thần, chìm ngập trong hoảng loạn.

Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi. Những người thân của tôi phải đau lòng cỡ nào. Tôi gọi vợ vào phòng rồi đưa cho cô ấy tờ giấy chẩn đoán bệnh. Vợ tôi ôm lấy tôi khóc nức nở.

Sau đó, My lấy lại bình tĩnh khá nhanh rồi an ủi, động viên tôi. Tôi và vợ vẫn chưa nói lời nào với bố mẹ. Tối hôm đó, tôi nghe My nói:

“Giờ anh bệnh như thế thì phải vào viện, không giấu bố mẹ lâu được. Nhưng anh phải cố gắng giữ tinh thần tích cực. Cái bệnh này, quan trọng nhất là tinh thần, anh phải cố gắng nhiều rồi”.

Sau đó My còn nói một câu khiến tôi bất ngờ: “Em xin lỗi anh, để mẹ chăm sóc anh lúc này nhé”.

Ngày tôi nhận tin ung thư cũng là ngày vợ rời đi, 2 tháng sau cuộc gặp khiến tôi khóc ngất - Ảnh 1
“Em xin lỗi anh, để mẹ chăm sóc anh lúc này nhé” - Ảnh minh họa: Internet  

Sáng hôm sau, vợ tôi bỏ đi. Tôi vừa khổ sở vì bệnh tật vừa oán hận khi vợ có thể đối xử cạn tình cạn nghĩa khi chồng bệnh nặng. Suốt 3 tháng sau đó, vợ tôi mất tăm, chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Tinh thần càng mỏi mệt thì sức khỏe của tôi càng yếu đi. Căn bệnh ung thư của tôi đã đến giai đoạn cuối. Chỉ có bố mẹ ruột và bố mẹ vợ thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Bất ngờ một ngày tôi thấy vợ trở về. Cô ấy nhìn mập mạp hơn, đi về phía giường bệnh của tôi. Tôi giận vợ lắm, không muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng My đưa tôi xem một tờ giấy khiến tôi bật khóc. Đó là giấy khám thai, vợ tôi đã mang thai!

Suốt 3 tháng qua vợ tôi đã tìm mọi cách để ra sức thử thụ tinh nhân tạo nhiều lần. Cô ấy muốn cho tôi động lực để cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh lần này. Cô ấy không muốn tôi và mọi người biết vì sợ sẽ bị ngăn cản. Ai cũng sợ lỡ như tôi mất đi thì My sẽ phải một mình nuôi con khó khăn.

Tôi khóc nức nở ôm lấy vợ. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nhìn được mặt con. Huống hồ, tôi làm sao có thể phụ lòng người vợ tào khang của mình.

Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, tôi bàng hoàng phát hiện hành động khó hiểu của anh sau mỗi đêm

Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, tôi bàng hoàng phát hiện hành động khó hiểu của anh sau mỗi đêm

Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng tất cả tan biến khi Vinh dành cả đêm để đếm tiền mừng. Anh đếm đi đếm lại rất nhiều lần, vừa đềm vừa chửi mắng những người đi tiền quá ít. Không chỉ vậy, anh còn không cho tôi đụng vào tiền. Đến gần sáng, anh bỏ hết vào két sắt rồi khóa lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày tôi nhận tin ung thư cũng là ngày vợ rời đi, 2 tháng sau cuộc gặp khiến tôi khóc ngất

Ngày tôi nhận tin ung thư cũng là ngày vợ rời đi, 2 tháng sau cuộc gặp khiến tôi khóc ngất

Tâm sự 12 phút trước
Chồng bỗng chăm chỉ ghé nhà mỗi ngày, tôi tưởng anh còn nặng tình, nào ngờ sự thật phũ phàng

Chồng bỗng chăm chỉ ghé nhà mỗi ngày, tôi tưởng anh còn nặng tình, nào ngờ sự thật phũ phàng

Tâm sự 22 phút trước
Mỗi ngày chồng đều ghé thăm, tôi tưởng gia đình sắp đoàn tụ, nào ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm

Mỗi ngày chồng đều ghé thăm, tôi tưởng gia đình sắp đoàn tụ, nào ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm

Tâm sự 24 phút trước
Đập cửa gọi vợ không được, tôi quyết định phá cửa và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng

Đập cửa gọi vợ không được, tôi quyết định phá cửa và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/10/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Cuối ngày hôm nay (18/10/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/10/2026, 3 con giáp ngập trong PHƯỚC LÀNH, một phát TRÚNG LỚN, an nhàn ngồi yên vị trên đống bạc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/10/2026, 3 con giáp ngập trong PHƯỚC LÀNH, một phát TRÚNG LỚN, an nhàn ngồi yên vị trên đống bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chồng ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà, tôi mừng thầm nghĩ anh muốn quay về, sự thật khiến tôi bật khóc

Chồng ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà, tôi mừng thầm nghĩ anh muốn quay về, sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đập cửa mãi không thấy vợ phản hồi, tôi gọi người phá cửa và sững sờ trước sự thật

Đập cửa mãi không thấy vợ phản hồi, tôi gọi người phá cửa và sững sờ trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt

Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Chồng mắc ung thư, vợ chỉ để lại câu nói lạnh lùng rồi rời đi, 2 tháng sau sự thật khiến tôi bật khóc

Chồng mắc ung thư, vợ chỉ để lại câu nói lạnh lùng rồi rời đi, 2 tháng sau sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng bỗng chăm chỉ ghé nhà mỗi ngày, tôi tưởng anh còn nặng tình, nào ngờ sự thật phũ phàng

Chồng bỗng chăm chỉ ghé nhà mỗi ngày, tôi tưởng anh còn nặng tình, nào ngờ sự thật phũ phàng

Mỗi ngày chồng đều ghé thăm, tôi tưởng gia đình sắp đoàn tụ, nào ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm

Mỗi ngày chồng đều ghé thăm, tôi tưởng gia đình sắp đoàn tụ, nào ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm

Đập cửa gọi vợ không được, tôi quyết định phá cửa và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng

Đập cửa gọi vợ không được, tôi quyết định phá cửa và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng

Chồng ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà, tôi mừng thầm nghĩ anh muốn quay về, sự thật khiến tôi bật khóc

Chồng ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà, tôi mừng thầm nghĩ anh muốn quay về, sự thật khiến tôi bật khóc

Đập cửa mãi không thấy vợ phản hồi, tôi gọi người phá cửa và sững sờ trước sự thật

Đập cửa mãi không thấy vợ phản hồi, tôi gọi người phá cửa và sững sờ trước sự thật

Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt

Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt