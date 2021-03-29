Hải Dương: Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên đăng ảnh ‘nóng’ của người yêu cũ với nội dung ‘tìm bạn thân’

Xã hội 29/03/2021 21:25

Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện để níu kéo tình cảm với người yêu nhưng bất thành, nam thanh niên đã đăng tải những video ‘nóng’ trong suốt quá trình cặp đôi quen nhau lên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, đối tượng Trương Minh Thêu (SN 1986, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) đã sử dụng ảnh “nóng” của người tình đăng tải lên mạng xã hội. Nạn nhân là chị N.T.V. (trú tại tỉnh Hải Dương). Hơn 2 năm trước, V tình cờ gặp Trương Minh Thêu. Cả 2 đều đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Từ đó, cặp đôi cho nhau tài khoản zalo và facebook để trò chuyện nhiều hơn, rồi sau đó nảy sinh tình cảm.

Trong thời gian cả hai quan hệ yêu đương, Thêu và chị V. đã nhiều lần đến một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Hải Dương để ân ái. Những lần ấy, Thêu đều sử dụng điện thoại di động của mình để quay phim, chụp ảnh rồi lưu giữ trong máy điện thoại để làm kỷ niệm. Đến khoảng tháng 12/2020, V. và Thêu nảy sinh mâu thuẫn nên V. đã chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ.

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 Đối tượng Trương Minh Thêu - Ảnh: Công an nhân dân 

Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện để níu kéo tình cảm với người yêu nhưng bất thành, nam thanh niên đã đăng tải những hình ảnh và video “nóng” trong suốt quá trình cặp đôi quen nhau lên mạng xã hội. Cụ thể, vào sáng 26/1/2021, Thêu đã đăng 1 ảnh V. khoả thân trong zalo. Tiếp đó, Thêu đăng tải 1 ảnh nạn nhân đang khoả thân quan hệ tình dục với Thêu kèm theo nội dung "Tìm bạn thân".

Ngay khi phát hiện sự việc, chị V. đã trình báo lên cơ quan Công an thị xã Kinh Môn. Đối tượng Trương Minh Thêu được triệu tập đến trụ sở làm việc. Tại đây, Thêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Thêu để điều tra về hành vi làm nhục người khác

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