Vụ giám đốc và nhân viên rơi lầu: Sự thật về văn phòng bị thủng và lời kể từ nhân chứng

Xã hội 28/03/2021 18:18

Liên quan đến vụ 2 người rơi lầu vì trần nhà thủng, bảo vệ tòa nhà cho hay: "Tôi nghe thấy tiếng động mạnh và có người kêu "á" một cái, quay ra thì đã thấy 1 nam 1 nữ nằm bất động phía dưới sàn nhà, máu chảy ra".

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều 28/3, ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng ban đại diện cư dân ở Chung cư Meco Complex - tổ 18, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội cho hay, tối hôm qua ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Dũng đã liên hệ ông Quang - Trưởng Ban quản lý tòa nhà HH1B. Tuy nhiên, ông Quang cho biết, “chủ đầu tư không cho thuê mà tự người ta xếp hàng vào chỗ đây”.

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 Lỗ thủng từ dưới nhìn lên - Ảnh: Afamily
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 Đây là góc nhìn từ trên xuống - Ảnh: Afamily

Còn ông Nguyễn Trọng Luật (bảo vệ tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex), là người có mặt tại hiện trường thì cho hay: "Tôi nghe thấy tiếng động mạnh và có người kêu "á" một cái, quay ra thì đã thấy 1 nam 1 nữ nằm bất động phía dưới sàn nhà, máu chảy ra”. Người này cũng cho biết thêm, sau khi phát giác sự việc, mọi người đã hô hoán và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, đại diện cư dân còn cho biết tòa nhà HH1B - Chung cư Meco Complex - tổ 18, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội là tòa nhà hỗn hợp 15 tầng nổi, 3 tầng hầm gồm văn phòng (từ tầng 1 đến tầng 7) và căn hộ để ở (từ tầng 8 trở lên).

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 Tầng 2 nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Afamily
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 Biển cảnh báo - Ảnh: Afamily

Được biết, tại tầng 2 nơi xảy ra vụ việc trần nhà thủng là văn phòng làm việc chứ không chỉ là một cái nhà kho.

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Do sự cố trần nhà thủng, cả 2 nạn nhân bất ngờ bị rơi lầu. Được biết, đây là khu vực được cơi nới cho thuê để mở văn phòng làm việc.

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