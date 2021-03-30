"Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến tôi không kịp trở tay. Hai chị em vừa bê thùng đồ chuẩn bị đặt xuống thì chỗ đứng bị sập”, nam nhân viên bị rơi lầu vì trần nhà thủng kể lại.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau khi xảy ra sự việc sập phần cơi nới tầng 2 của toà HH1B chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa), anh Đinh Trung H. (23 tuổi, quê Thái Nguyên) rơi xuống sảnh tầng 1, bị thương nặng. Anh được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị. Do lượng bệnh nhân tại khoa đông nên nam bệnh nhân 23 tuổi phải nằm điều trị tại hành lang của khoa, trên một chiếc băng ca.

Tình trạng của anh H. hiện tại - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Vừa đút cháo cho con, bà Lê Thị Hà (mẹ H. - PV) vẫn chưa hết lo lắng kể lại lúc mới thấy con, người của anh H. đầy máu, sưng phù. Đến nay, bà cho biết tình trạng anh đã đỡ hơn nhiều, anh ăn được cháo so với ngày đầu nhập viện. Tuy nhiên, nam thanh niên rơi lầu do trần nhà thủng vẫn phải nằm lại viện để các bác sĩ theo dõi. Về phía anh Đinh Trung H., anh kể, công ty bất động sản của anh có khoảng 20 người và mới chuyển văn phòng về tầng 2 của toà HH1B chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa) từ đầu năm 2021.

Vì tình hình bệnh nhân đông nên anh H. phải nằm điều trị trên chiếc băng ca bên ngoài hành lang - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Khi chuyển về đây, toàn bộ diện tích thuê đều được sử dụng và bên phía đơn vị cho thuê không có biển cảnh báo nguy hiểm. Anh cho biết vào chiều 27/3, anh và nữ giám đốc của công ty là chị Trâm (tên nhân vật đã được thay đổi) bê thùng các tông chứa giấy tờ đặt vào trong góc của văn phòng. Khi 2 người vừa bê thùng đồ đặt xuống thì bất ngờ nền nhà bị sập khiến họ rơi xuống sảnh tầng 1. Nam nhân viên kể lại diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị "Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến tôi không kịp trở tay. Hai chị em vừa bê thùng đồ chuẩn bị đặt xuống thì chỗ đứng bị sập. Khi rơi xuống sảnh tầng 1, tôi cũng choáng váng nhưng cố đứng dậy đi được mấy bước thì ngã gục, bất tỉnh và được mọi người đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Do bị va đập vào phần cơi nới của tầng 2 và sảnh tầng 1 nên tôi bị gãy xương mũi, gãy 1 xương sống, gãy tay, rách mặt...", H. kể. Nam nhân viên 23 tuổi này cho biết thêm, tại khu vực bị sập hoàn toàn trống, chưa có ai để đồ đạc lên đây. Còn khu vực để đồ của công ty thì bình thường, nền nhà cũng không có dấu hiệu hư hỏng.

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