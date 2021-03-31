Người đàn ông chết bất thường trong tư thế treo cổ ở khuôn viên Đại học Quốc gia TP. HCM

Xã hội 31/03/2021 19:43

Người đàn ông được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ lên một cây xanh, trên miệng nạn nhân còn đeo khẩu trang.

Theo nguồn tin từ Công an TP. HCM, khoảng 16 giờ 30 phút (31/3), người dân phát hiện một người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cây xanh, trên miệng vẫn còn đeo khẩu trang. Nơi phát hiện sự việc là đường Nguyễn Du trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, thuộc địa bàn phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

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 Người đàn ông được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Công an TP. HCM

Nhận được thông tin trình báo, các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường. Trong tối 31/3, Công an TP. Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường.

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 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an TP. HCM

Danh tính nạn nhân được xác định là Võ Hoàng Th. (SN 1986, quê Nghệ An). Đến gần 19 giờ, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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