Vụ người phụ nữ làm đám tang giả chết: Hàng xóm hoài nghi vì chồng con không khóc, không thống nhất ‘kịch bản’

Xã hội 01/04/2021 10:10

Nhiều hàng xóm đến viếng đám tang người phụ nữ giả chết nhưng hoài nghi vì chồng con bà không buồn, không khóc. Ngoài ra, những đứa con của gia chủ còn trả lời mỗi người một kiểu, không thống nhất “kịch bản” đặt ra.

Theo nguồn tin từ báo Sóc Trăng, sau khi nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về nghi vấn một đám tang tại địa phương, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Đó là nhà ông Nguyễn Văn Liệt (SN 1962, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung) đang tổ chức đám tang cho vợ là bà Trần Thị Tuyến.

Theo cáo phó của gia đình thì bà Tuyến từ trần ngày 27/3/2021. Được biết, bà mất tại TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

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 Gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương - Ảnh: Công an nhân dân 

Do nghi vấn xác chết bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Cù Lao Dung tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định về phòng, chống dịch.

Tuy nhiên khi mở nắp quan tài ra, lực lượng chức năng phát hiện không có thi thể bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ cùng 3 bao cát. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan.

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 Tang vật phát hiện trong quan tài - Ảnh: Công an nhân dân 

Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu người phụ nữ này thừa nhận giả chếtVietnamnet đưa tin.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A cho biết, "Đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi”.

Cũng theo ông Diệp, bà Tuyến có một con trai trên 20 tuổi với người chồng là ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi). Hai người đều đã từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

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 Bà Tuyến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Sóc Trăng 

Chiều 29/3, hàng xóm thấy ô tô chở quan tài vào nhà bà Tuyến. Sau đó, gia đình tiến hành tổ chức đám ma cho bà Tuyến theo phong tục địa phương.

"Tôi viếng đám tang nhưng nghe các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện", vị Phó bí thư Chi bộ nói với Zing.

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 Gia đình chuẩn bị phần mộ để chôn cất bà Tuyến - Ảnh: Zing 

Liên quan đến lời khai của bà Tuyến, lực lượng chức năng cho rằng bà Tuyến không thống nhất trong lời nói. Cụ thể, lúc thì bà khai giận chồng nên làm đám tang giả để xem phản ứng của người thân ra sao, khi thì bà khai chết giả để những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ như thế nào.

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