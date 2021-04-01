Choáng với cô dâu dát vàng nặng trĩu ngày cưới, lại còn được mẹ ‘thưởng nóng’ món quà siêu to này

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một đám cưới dát vàng ở Lạng Sơn. Theo đó, cô dâu “gồng mình” đeo đầy vàng trên người đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng. Nhiều người bình luận nhìn là muốn cưới ngay.
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Những ngày gần đây, mạng xã hội lại được phen choáng váng với hình ảnh cô dâu nhận quà cưới toàn vàng, đến nỗi cô dâu phải đeo nặng trĩu cả cổ những vẫn chưa hết số vàng ấy. Được biết, đây là đám cưới ở Lạng Sơn vừa tổ chức vào hai ngày 27-28/3 vừa qua.
Những tưởng số vàng này đã là quá khủng cho một đám cưới rồi, thế nhưng nàng dâu này còn khoe món quà “siêu to khổng lồ” mà mẹ tặng cho cô. “Bà mẹ quốc dân” ấy đã rót cho con gái 100 triệu đồng cũng nội dung: “Cho con gái đi du lịch”. Trước đó, cô còn từng được thưởng một chiếc xe hơi trong ngày tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Nhìn cuộc sống nhung lụa của cô dâu dát vàng này, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và trầm trồ, nhìn là muốn cưới ngay.
Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện rất nhiều trường hợp cô dâu khoe vàng ngày cưới khiến dân mạng lâm vào phen "mắt tròn mắt dẹt". Trước những đám cưới xa hoa như thế, bên cạnh netizen xuýt xoa, cũng không ít người cho rằng điều này là quá phô trương, thực sự không cần thiết.