Choáng với cô dâu dát vàng nặng trĩu ngày cưới, lại còn được mẹ ‘thưởng nóng’ món quà siêu to này

Xã hội 01/04/2021 09:24

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một đám cưới dát vàng ở Lạng Sơn. Theo đó, cô dâu “gồng mình” đeo đầy vàng trên người đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng. Nhiều người bình luận nhìn là muốn cưới ngay.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lại được phen choáng váng với hình ảnh cô dâu nhận quà cưới toàn vàng, đến nỗi cô dâu phải đeo nặng trĩu cả cổ những vẫn chưa hết số vàng ấy. Được biết, đây là đám cưới ở Lạng Sơn vừa tổ chức vào hai ngày 27-28/3 vừa qua.

co dau 1
 Hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ gây choáng - Ảnh: Internet
co dau 2
 Trước đó, nàng dâu này từng khoe được mẹ cho 100 triệu đi du lịch và thưởng xe hơi khi tốt nghiệp đại học - Ảnh: Internet
co dau 3
 Đám cưới dát vàng khiến cô dâu phải thở dài 'còn nữa nhưng chụp hết nổi' - Ảnh: Internet
co dau 4
 Đám cưới xa hoa khiến cư dân mạng được phen 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh: Internet

Những tưởng số vàng này đã là quá khủng cho một đám cưới rồi, thế nhưng nàng dâu này còn khoe món quà “siêu to khổng lồ” mà mẹ tặng cho cô. “Bà mẹ quốc dân” ấy đã rót cho con gái 100 triệu đồng cũng nội dung: “Cho con gái đi du lịch”. Trước đó, cô còn từng được thưởng một chiếc xe hơi trong ngày tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Nhìn cuộc sống nhung lụa của cô dâu dát vàng này, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và trầm trồ, nhìn là muốn cưới ngay.

co dau 5

co dau 6
Có thể nói, hình ảnh cô dâu khoe vàng ngày cưới không phải là điều khó tìm thấy trên mạng xã hội - Ảnh: Internet 

Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện rất nhiều trường hợp cô dâu khoe vàng ngày cưới khiến dân mạng lâm vào phen "mắt tròn mắt dẹt". Trước những đám cưới xa hoa như thế, bên cạnh netizen xuýt xoa, cũng không ít người cho rằng điều này là quá phô trương, thực sự không cần thiết.

Bình Dương: Yêu râu xanh hiếp dâm con riêng lẫn cháu gái của ‘vợ hờ’

Bình Dương: Yêu râu xanh hiếp dâm con riêng lẫn cháu gái của ‘vợ hờ’

Trong suốt thời gian chung sống, đối tượng đã nhiều lần dùng vũ lực và lời lẽ đe dọa để hiếp dâm hai cháu gái.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu đeo vàng trĩu cổ cô dâu khoe vàng ngày cưới đám cưới tiền tỷ

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 32 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 48 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1