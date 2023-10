Một trong hai nam thanh niên bị “lên gối” dã man trong phòng giám thị. Vừa đạp và đấm liên tục, người kia còn hét lớn: “Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi”.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đưa chân đạp thẳng vào mặt, đưa gối húc vào ngực và đấm liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên. Với thái độ cực kì hung hăng, người đàn ông kia hét lớn: “Có mày không?”. Một thiếu niên đáp: “Dạ có”. Tuy nhiên sau đó, người này vẫn tiếp tục đánh hai cậu bé. Ngoài ra, người đàn ông còn hỏi: “Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi?”.

Điều gây chú ý trong đoạn clip đó là xung quanh có rất nhiều người lớn. Tuy nhiên, chẳng một ai có ý định bước đến can ngăn. Đến gần cuối video mới xuất hiện một người đàn ông ở trần nói “Thôi được rồi”, thế nhưng vẫn buông tay để người đàn ông kia tiếp tục đánh.

Hình ảnh người đàn ông 'lên gối' dã man với 2 thiếu niên - Ảnh: Cắt từ clip

Tối ngày 1/4, ông Nguyễn Vi Tường Thuỵ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày 31/3. Tuy nhiên mãi đến trưa ngày 1/4 ông Thụy mới biết có đoạn clip lan truyền và đã báo cáo với Phòng GD-ĐT Quận 10 – Người Lao Động đưa tin.

Vị hiệu trưởng này cho hay do thời gian gần đây nhà trường hay bị mất trộm nên có tăng cường một số giáo viên trẻ đến trực trong đêm, và cũng nhờ phía công an phường hỗ trợ. Sau khi đánh động có công an hỗ trợ, thì không xảy ra việc gì.

Tuy nhiên, đến tối ngày 31/3, có hai em nhảy tường vào trường. Sau khi giáo viên phát hiện hô hoán nhiều người xung quanh xuất hiện. Một trong hai em này sau đó được xác định là học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10), nhưng đã nghỉ học.

Sáng 2/4, trao đổi với Vietnamnet, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay Sở đang chờ báo cáo cụ thể của UBND, Phòng GD-ĐT Quận 10.

Theo thông tin sơ bộ, hai thiếu niên bị đánh không phải học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Người đánh hai em cũng không phải của nhà trường. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trong trường nên Sở yêu cầu UBND Quận 10, Phòng GD-ĐT quận và trường làm rõ.

