Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ma túy trong bệnh viện: Bị rối loạn tâm thần thực tổn, hay đe dọa bác sĩ, là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn cách đây 5 năm

Xã hội 01/04/2021 16:11

Nữ bác sĩ đại diện Khoa Phục hồi chức năng cho biết, kẻ cầm đầu “động ma túy” Nguyễn Xuân Quý bị rối loạn tâm thần thực tổn sau vụ tàu hỏa húc ô tô văng 30 mét cách đây 5 năm. Trong suốt quá trình điều trị, hắn thường xuyên chửi bới, đe dọa bác sĩ.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết ông không hề hay biết việc “người bệnh” mở “phòng bay lắc” ma túy trong bệnh viện. Nếu biết, ông sẽ không để trường hợp này xảy ra.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Phòng điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng đã bị cơ quan công an tịch thu toàn bộ loa đài, thiết bị,...

Nữ bác sĩ đại diện Khoa Phục hồi chức năng cho biết, Quý là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tàu hoả húc ô tô văng 30 mét khiến 6 người chết vào ngày 24/10/2016. Sau tai nạn, Quý bị rối loạn tâm thần thực tổn. Khoảng tháng 11/2018, hắn nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Quý nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc. Thậm chí khi gia đình đến thăm nom, y cũng liên tục chửi bới.

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 Nơi tổ chức làm 'động bay lắc' ma túy của Nguyễn Xuân Quý - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo nữ bác sĩ đại diện này, Quý được cơ quan chức năng giám định bị rối loạn tâm thần thực tổn. Các bác sĩ điều trị theo chẩn đoán bệnh, không được thay đổi. Người này còn cho biết hàng ngày Quý phải uống rất nhiều thuốc. Ngoài ra, trong suốt quá trình điều trị, hắn còn thường xuyên đe dọa điều dưỡng và buộc họ phải chiều chuộng.

Bên cạnh đó, Quý còn được nhận định là "đối tượng nguy hiểm". Để phục vụ quá trình sử dụng ma tuý, đối tượng thường xuyên giấu ma tuý vào các hộp chè, hộp thuốc. Cứ mỗi người đến thăm khám hắn, họ đều vận chuyển ma túy vào để Quý điều động sử dụng vào ban đêm. Hắn còn sử dụng các thiết bị cách âm, che mờ, bật nhạc vờ trị liệu để người ngoài không thể phát hiện.

Chiều 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội). Không chỉ diễn ra hoạt động mua bán ma tuý, đối tượng chủ mưu còn lập hẳn một phòng riêng để đàn em và gái dịch vụ tổ chức "bay lắc" ngay tại phòng điều trị bệnh. Ngày 20/3/2021, Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ hơn 6kg ma tuý tổng hợp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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