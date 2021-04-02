Sở GD-ĐT vào cuộc vụ thiếu niên bị hành hung dã man trong phòng giám thị

Xã hội 02/04/2021 09:36

Do sự việc xảy ra trong trường nên Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu UBND Quận 10, Phòng GD-ĐT quận và trường làm rõ vụ hành hung 2 thiếu niên dã man.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay Sở đang chờ báo cáo cụ thể của UBND, Phòng GD-ĐT Quận 10. Thông tin sơ bộ xác định 2 thiếu niên bị đánh trong đoạn clip không phải học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Tố và người đàn ông đánh 2 em cũng không thuộc nhà trường.

Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trong trường nên Sở yêu cầu UBND Quận 10, Phòng GD-ĐT quận và trường làm rõ.

“Nếu đối tượng đánh các em trong clip là dân phòng, tại sao khi bắt được không dẫn về dân phòng xử lý mà hành xử trong trường rất phản cảm. Hơn nữa, các em còn nhỏ, tại sao lại động tay động chân với các em rất dã man như vậy. Cho nên, nếu các đối tượng này là người của địa phương, Sở GD-ĐT sẽ có ý kiến với UBND Quận 10 để giáo dục lại” - ông Dũng cho hay.

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 Vừa đánh, người đàn ông vừa dùng nhiều lời lẽ thô tục để chửi nạn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, từ chiều ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoán clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đưa chân đạp thẳng vào mặt, đưa gối húc vào ngực và đấm liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên. Hai nạn nhân tinh thần vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.

Vừa hành hung, người đàn ông vừa hét lên: "Có mày không". Một trong hai thiếu niên đáp: "Dạ có". Người đàn ông nói tiếp: "Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi?". Sau đó, y lại tiếp tục đạp vào mặt, đấm vào đầu cả 2 cậu bé.

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 Người đàn ông chưa rõ 'danh tính' liên tục 'lên gối' đấm và đá trực diện vào thiếu niên - Ảnh: Cắt từ clip 

Điều gây chú ý là trong phòng lúc này có khoảng 5 người đàn ông khác chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, không 1 ai có định can ngăn. Cho đến gần hết đoạn clip, có một người đàn ông ở trần có đến nói “Thôi được rồi” nhưng cũng bỏ đi, mặc cho kẻ hành hung tiếp tục bạo lực.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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Một trong hai nam thanh niên bị “lên gối” dã man trong phòng giám thị. Vừa đạp và đấm liên tục, người kia còn hét lớn: “Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi”.

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