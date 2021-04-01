Trước đoạn clip ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, đại gia Dũng “lò vôi” đã có phản ứng đầu tiên.

Gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) và “thần y” Võ Hoàng Yên. Liên quan đến vụ việc này, vợ chồng chủ Khu du lịch Đại Nam đã có cuộc trao đổi với truyền thông, chia sẻ những thông tin mới nhất. Trước sự xuất hiện bất ngờ của một clip “phản pháo” từ phía ông Võ Hoàng Yên, đại gia Dũng “lò vôi” đã lên tiếng nhấn mạnh: "Kể cả thật cũng không sao hết trơn. Câu chuyện của đoạn ghi âm đó là câu chuyện ví dụ tôi nói với bạn một tiếng đồng hồ, bạn ngắt ra một chút xíu, sao bạn không công bố hết ra? Để chi? Để trong cuộc sống ghi âm hay quay lén người khác là vi phạm pháp luật. Nên tôi trông cho lộ thêm nữa lên, để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi của một người đàn ông".

'Kể cả thật cũng không sao hết trơn', ông Dũng lên tiếng về đoạn clip được cho là giữa bà Hằng và ông Yên - Ảnh: FBNV Nhân vật chính Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ trên trang cá nhân đoạn ghi âm lan truyền chóng mặt này. Trong đoạn clip, giọng nữ khóc lóc, nói lời yêu đương với ông Yên: "Ai nhiều tiền hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh, mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh". Đáp lại “tấm chân tình” của người phụ nữ giấu mặt ấy, ông Yên chỉ trả lời: "Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy tội cho tôi”.

Mới đây trên trang cá nhân, bà Hằng đã gửi lời cảm ơn đến ông Dũng và cộng đồng mạng đã luôn yêu thương và ủng hộ bà - Ảnh: FBNV Phản ứng trước sự xuất hiện của clip này, bà Hằng cho rằng hành động này của ông Võ Hoàng Yên là cực kì bỉ ổi, rẻ tiền, mất danh dự của một đấng nam nhi. Cũng trong cuộc chia sẻ với báo giới gần đây, bà Hằng có thừa nhận giọng nữ trong clip là của mình. Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện thì hoàn toàn không phải thế. Bà Hằng một mực khẳng định vị “thần y” đã sử dụng đội ngũ truyền thông của mình để chiêu trò cắt ghép, tung ra dư luận đoạn ghi âm này nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình bà. Nữ doanh nhân nhấn mạnh sẽ nhờ công an vào cuộc và làm rõ việc này - Ảnh: FBNV Hiện tại, những thông tin liên quan đến mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có kết luận xác thực nào từ cơ quan chức năng. Tất cả chỉ đang là những bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng khi tiếp nhận nguồn thông tin “nóng” như thế này mỗi ngày.

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ thừa nhận giọng nữ trong clip ‘gạ tình’ ông Võ Hoàng Yên là của mình Mới đây, trong cuộc trao đổi với truyền thông, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) đã lên tiếng về đoạn ghi âm được cho là bà nói những lời yêu đương, “gạ tình” với ông Võ Hoàng Yên.

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