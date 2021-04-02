Vụ cha giết con vì đứa trẻ lỡ đổ sữa: Người cha lãnh án chung thân

Xã hội 02/04/2021 10:48

Cháu N. làm đổ sữa ra giường, Hời quát thì cháu cãi lại. Do đang bực tức chuyện gia đình nên Hời ngồi đè lên đùi cháu và dùng tay bóp cổ đứa bé. Một lúc sau, Hời buông tay và hô hấp nhân tạo cho con nhưng cháu N. đã chết. Sau đó, Hời phi tang xác con ở sông Hàn.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 1/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Bùi Văn Hời (SN 1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) án chung thân về tội “Giết người”. Theo đó, Hời chính là hung thủ đã giết chết con gái ruột, rồi phi tang xác con ở sông Hàn.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn vợ, Bùi Văn Hời giành được quyền nuôi con gái là cháu N. (SN 2011) nên dẫn con vào Đà Nẵng sống. Tuy nhiên do phải thường xuyên đi làm nên đối tượng đã gửi con đến chùa.

Đến năm 2018, Hời sống như vợ chồng với chị L.J.Y. (quốc tịch Hàn Quốc). Lúc này, y đến chùa xin dẫn cháu N. về khách sạn sống cùng. Trong khoảng thời gian ở đây, cháu bé đã có lần bị Hời đập đầu vào tường, khiến cháu bị bầm ở trán.

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  Đối tượng Bùi Văn Hời - Ảnh: Công an nhân dân 

Chiều 1/2/2019, cháu N. làm đổ sữa ra giường. Hời quát thì cháu cãi lại. Do đang bực tức chuyện gia đình nên Hời ngồi đè lên đùi cháu và dùng tay bóp cổ đứa bé. Một lúc sau, Hời buông tay và hô hấp nhân tạo cho con nhưng cháu N. đã chết.

Sau khi gây án, Hời đã đến chợ mua bao tải và dây ni lông. Ngoài ra, Y có gọi điện thoại cho chị L.J.Y. và nói rằng lỡ hại chết con, đồng thời nói vợ gửi tiền để trả tiền khách sạn và mua vali bỏ xác cháu bé mang đi vứt. Tuy nhiên, chị Y. không tin, chị cho rằng Hời lừa gạt để lấy tiền.

Khoảng 22h cùng ngày, Hời mang balô chứa thi thể đến một bãi đất trống, nhặt hai cục đá cho vào bao tải rồi chạy xe lên cầu Thuận Phước. Y đợi đến 0h, khi cầu đã vắng người thì vứt chiếc balo đó xuống sông Hàn.

Đến ngày 25/2, Hời đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

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