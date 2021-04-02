Hà Nội: Nam thanh niên quay clip tống tiền ‘em gái nuôi’ quen qua mạng 3 ngày

Xã hội 02/04/2021 10:03

Sau khi ân ái, đối tượng nhắn tin cho bạn gái mới quen và đòi 15 triệu đồng. Nếu không, hắn sẽ phát tán clip “nóng”.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ. Sau khi ra Hà Nội, y bán hàng online và nhận được nguồn thu nhập tốt. Từ ngày có chút kinh tế, Tuấn bắt đầu tham gia vào các hội nhóm "Sugar Baby - Sugar Daddy" (con gái nuôi – bố nuôi).

Theo đó, đối tượng cho biết những nhóm này chỉ ngụy trang là nơi trao đổi tình cảm, nhưng thực chất là tìm kiếm “bạn tình” để quan hệ tình dục. Tuấn khai rằng hắn chỉ nghĩ đến việc quay clip tống tiền sau khi đã quan hệ 2 lần với cô gái mới quen qua mạng được 3 ngày.

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 Nguyễn Bảo Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Tối ngày 13/3, đối tượng rủ chị H. đến biệt thự thuê ở quận Nam Từ Liêm tâm sự và quan hệ tình cảm, sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tại đây, hắn đã quay lại khoảng thời gian ân ái của hai người.

Cho đến ngày 14/3, Tuấn nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip “nóng”.

Do hoảng sợ, cô gái mang điện thoại iPhone XS Max đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Tuấn. Cửa hàng cầm đồ đã đóng cửa, cả hai hẹn đến sáng hôm sau sẽ đưa tiền cho Tuấn.

Ngay trong đêm, chị H. đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc. Ngày 15/3, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Bảo Tuấn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

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