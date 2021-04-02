Vụ mẹ dùng khăn tắm giết con 3 tuổi: Lời khai bất ngờ từ kẻ máu lạnh

Xã hội 02/04/2021 11:55

“Sau khi chị Nhi tắm rửa cho con xong như mọi ngày là ru cháu đi ngủ thì trưa hôm đó chị Nhi la lên “giết con rồi” nên hàng xóm chạy sang thì thấy cháu bé đã tử vong”, vị trưởng ấp cho hay.

Theo nguồn tin từ Người Đưa Tin, vào chiều 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành quyết định bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Nhi (SN 1994, ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho hay, Nhi có chồng là anh Nguyễn Hoàng Thông. Hai người có con chung là cháu Nguyễn Hoàng Kh. (3 tuổi).

Vào ngày 28/3, vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn nên Nhi mang cháu Kh. về nhà mẹ ruột ở xã Giao Long, tỉnh Bến Tre. Đến trưa 31/3, trong lúc tắm cho cháu, Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình đến chết. Sau đó, Nhi bế cháu Kh. đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên thông báo đứa trẻ đã chết. Người nhà phát giác sự việc nên đã trình báo công an địa phương.

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 Đỗ Thị Yến Nhi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân 

Tại cơ quan điều tra, Nhi khai nhận toàn bộ hành vi giết con của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa Nhi và chồng xảy ra mâu thuẫn nên cô ra tay sát hại con ruột của mình.

Trưởng ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long cho biết, Nhi là người gốc địa phương và sự việc xảy ra ở nhà ngoại của người phụ nữ này. Trước đó, đối tượng chưa từng có sử dụng hay buôn bán ma túy. Tuy nhiên thời gian gần đây, người này xuất hiện nhiều hành vi bất thường – Báo Đất Việt đưa tin.

“Sau khi chị Nhi tắm rửa cho con xong như mọi ngày là ru cháu đi ngủ thì trưa hôm đó chị Nhi la lên “giết con rồi” nên hàng xóm chạy sang thì thấy cháu bé đã tử vong.

Mọi người nghi ngờ chị này ngáo đá nên dẫn tới hành vi đó tuy nhiên thời điểm đó Nhi cũng không hành hung hay đe dọa ai", vị trưởng ấp thông tin thêm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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