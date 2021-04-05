Liên quan đến vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại, mẹ của nạn nhân cho biết: “Cháu đúng là khổ từ nhỏ, cứ ngỡ một lần gặp nạn không chết nhưng không ngờ hôm qua con lại ra đi như thế này..."

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Nguyễn Thị Ngư (71 tuổi, mẹ của nạn nhân) cho biết, ngôi nhà mới được con trai vay mượn xây dựng. Đây cũng là nơi hàng ngày chị Vũ Thị H. đi về lo cơm nước cho cha mẹ già. Cũng theo lời bà Ngư, bản thân bà làm nghề nông, còn người chồng thì trước kia làm công nhân, nay đã già chỉ được phụ cấp hơn 1 triệu/tháng. Ông bà có 5 người con gái, 3 người con trai, trong đó chị H. là con gái út, tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình.

Bà Ngư còn chia sẻ chị H. là người hiền lành, nết na, dù được mọi người thúc giục lấy chồng nhưng chị không nghe. Lúc còn sống, chỗ chị ở là một căn lều lụp xụp vì không có tiền xây nhà. Được biết, bà có bảo chị ở cùng, chị cũng chẳng chịu. Người mẹ cho biết, người con gái út khổ từ nhỏ, trong một lần bị ngã khi mới được mấy tháng tuổi, tưởng chừng chị H. không thể qua khỏi. May mắn, chị đã tỉnh lại nhưng lại trở nên thấp, còi. Lúc béo nhất, chị chỉ được 40kg.

"Cháu đúng là khổ từ nhỏ, cứ ngỡ một lần gặp nạn không chết nhưng không ngờ hôm qua con lại ra đi như thế này...", bà Ngư xót xa. Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố nạn nhân) xót xa nói: "Vợ chồng tôi đều bị bệnh nên không làm được gì. Ngoài việc cơm nước, nhiều lúc con gái còn tranh thủ đưa bố mẹ đi khám bệnh". Ông còn nghẹn ngào nói thêm, chị H. còn nhận nuôi thêm đứa cháu Oanh (SN 2001, là con của chị gái). Chị gái của H. không may bị tai nạn, bị liệt chân tay. Cơ quan công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Liên quan đến vụ sát hại nói trên, chiều ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án xảy ra trước số nhà 302 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trưa cùng ngày, đơn vị cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Giết người". Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ được 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Còn nạn nhân được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu. Tiến hành truy xét nóng, Công an Cầu Giấy xác định sau khi thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án. Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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