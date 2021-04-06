Nghệ An: Nữ sinh lớp 8 bị nhóm học sinh THPT đánh hội đồng giữa đường

Xã hội 06/04/2021 17:30

Trong đoạn clip, nữ sinh mặc áo khoác đỏ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào một nữ sinh khác. Sau đó, có thêm 2 nữ sinh khác mặc áo đồng phục lao vào và tiếp tục đánh “hội đồng” nạn nhân.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 40 giây ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một học sinh khác. Được biết, vụ việc xảy ra tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trong đoạn clip, nữ sinh mặc áo khoác đỏ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào một nữ sinh khác. Sau đó, có thêm 2 nữ sinh khác mặc áo đồng phục lao vào và tiếp tục đánh “hội đồng” nạn nhân.

Thời điểm ấy, mặc dù xung quanh có nhiều em học sinh nhưng không ai can ngăn. Ngược lại, người xem còn hô hào, kích động.

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 Nhóm học sinh THPT mặc đồng phục đã lao vào đánh 'hội đồng' dã man nữ sinh lớp 8 - Ảnh: Cắt từ clip 

Ông Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết, phòng đã nắm được sự việc và đã phối hợp với trường THPT Tân Kỳ 3, trung tâm GDTX huyện làm báo cáo gửi sở GD&ĐT Nghệ An để giải quyết vụ việc trên – theo nguồn tin từ Người Đưa Tin.

Theo đó, người bị đánh trong đoạn clip là nữ sinh học lớp 8, trường THCS Nghĩa Phúc. Còn các học sinh tham gia đánh bạn là học sinh trường THPT Tân Kỳ 3 và một em của trung tâm GDTX. Nguyên nhân ban đầu được xác định là giữa các em học sinh xảy ra mâu thuẫn nên đã chọn cách “dằn mặt” nhau như vậy.

Hiện, phòng đang cử đoàn đến thăm hỏi, động viên em học sinh bị đánh và gia đình. Đồng thời, phòng cũng phối hợp với trường THPT Tân Kỳ 3, Trung tâm GDTX yêu cầu phụ huynh của các em này phải có trách nhiệm đối với học sinh bị đánh, đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức xử lý với những em vi phạm.

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