TP. HCM: Thực hư vụ nữ tiếp viên xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật

Gần đây, mạng xã hội đang dậy sóng với thông tin một nữ tiếp viên xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật, lại còn thái độ khó chịu với hành khách.

Theo Công an TP. HCM, vào ngày 8/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một nữ tiếp viên xe buýt số 8 từ chối phục vụ cho một người đàn ông khuyết tật.

Cũng theo nguồn trên, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Ngay lập tức, đơn vị này đã đề nghị Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng báo cáo, làm rõ trường hợp trên.

Thông tin về nữ tiếp viên xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Theo quy định thì người trên 70 tuổi, người khuyết tật khi đi lại bằng xe buýt đều được miễn giảm vé. Đồng thời, chúng tôi đối xử công bằng và không có chuyện từ chối phục vụ người khuyết tật”, đại diện HTX xe buýt Quyết Thắng nói.

Theo đó, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, trích xuất camera. Qua đó, xe buýt mang BKS 51B-311.00 tuyến số 8, xuất bến vào lúc 7h35 tại trường Đại học Quốc gia, có dừng đỗ tại trạm chợ Thủ Đức trong khoảng thời gian từ 7h59 - 8h05. Đồng thời, đơn vị này cũng xác nhận tiếp viên xe buýt này đã có hành vi như trên – theo nguồn tin từ báo Giao Thông.

Đoạn đường nơi được cho là xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

“Hiện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã cho tạm ngưng công việc của nữ tiếp viên này để làm tường trình. Bên cạnh đó, chúng tôi đã liên hệ với chủ tài khoản Facebook tên H.H. và người đàn ông khuyết tật đi xe lăn để làm rõ vụ việc”, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông tin.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tp-hcm-thuc-hu-vu-nu-tiep-vien-xe-buyt-tu-choi-phuc-vu-nguoi-khuyet-tat-401364.html