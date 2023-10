Ngoài việc là bị can của vụ án Cho vay nặng lãi và Rửa tiền, bà Lâm Thị Thu Trà (vợ nam diễn viên Kinh Quốc) còn là bị hại trong vụ án vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi năm 2019.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã hoàn tất quá trình khám xét, bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đơn vị điều tra này cũng thông tin việc bắt tạm giam 2 bị can này vì có liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án Cho vay nặng lãi do 2 cha con bị can Lê Thái Thiện (56 tuổi, tức Thiện “Soi”, trú tại thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện) thực hiện.

Vào 12/2020, Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. Kết quả điều tra xác định trong 2 năm 2018-2019, Trà và Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày. Bước đầu, cơ quan Công an cũng làm rõ Thiện đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét nơi ở của 2 bị can (trong đó có căn nhà mặt tiền của Trà trên đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu), cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Ngay lập tức các đối tượng đã được di lý về TX Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, bà Lâm Thị Thu Trà là một đại gia nổi tiếng trong làng kinh doanh bất động sản, ngoài ra bà còn được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.

Ngoài ra, bà Lâm Thị Thu Trà còn là bị hại trong vụ án vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra – theo nguồn tin từ báo Thanh Niên.

Theo đó, vào năm 2019, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), là vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay 50 tỉ đồng nhưng bà Loan không trả mà bỏ trốn và đã bị bắt sau đó.

