Bạc Liêu: Vừa vào tiết, một học sinh bất ngờ nhảy từ tầng 2 trường học

Xã hội 07/04/2021 11:41

Khi vừa bắt đầu tiết học, học sinh lớp 7 này bất ngờ chạy ra hành lang của trường rồi nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Theo nguồn tin từ báo Nhân Dân, sáng 7/4, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân một học sinh lớp 7 nhảy lầu.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6/4, khi bắt đầu học tiết thứ 3, em N.M.T. (học sinh lớp 7) bất ngờ chạy ra hành lang của trường, rồi nhảy từ tầng 2 xuống đất ở độ cao khoảng 6m.

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 Trường học nơi xảy ra sự việc học sinh lớp 7 nhảy lầu - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa em T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Thông tin từ bệnh viện cho biết T. bị gãy chân trái và tụ máu phần mềm trên đầu. Rất may sự việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng em học sinh này.

UBND TP Bạc Liêu cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu đã trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi tình hình và động viên em T.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

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