Trên đường đi về nhà, nữ sinh đã bị gia đình người yêu cũ hành hung dã man. Họ đánh đập, chửi bới, thậm chí dùng xe máy lao thẳng vào nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Pháp luật & Xã hội, ông Nguyễn Văn Vĩnh (trú tại khu 13 xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) cho hay vào khoảng 21g00 (3/4), con gái ông là N.T.T. (SN 2005) cùng 1 người bạn gái học là N.N.K. đi sang nhà bạn Nguyễn Ngọc Hải tại xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để lấy áo đồng phục.

Khi đang trên đường đến về qua đoạn khu 3 xã Sơn Thủy thì T. và K. bị một một người phụ nữ tên Thanh hành hung. Được biết, Thanh là mẹ của Quang – bạn trai cũ của N.T.T. Người phụ nữ này liên tục chửi bới, tay cầm cây cuốn ni lông (dạng bọc thức ăn) lao vào đánh cháu N.T.T.

Không những thế, Thanh còn gọi điện cho khoảng 3-4 người đàn ông khác ra khu vực dốc Sơn Thủy và liên tục lao vào đấm đá T., có người còn giữ tay T., để người khác đánh. Thậm chí, có 1 người khác còn dùng xe máy lao vào khiến nữ sinh ngã quỵ xuống đất. Hậu quả, nạn nhân bị đánh vào bụng, phần gáy đầu và trầy xước chân.

Nữ sinh T. vẫn còn đang nằm điều trị - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Nghe tin con gái bị đánh, ông Vĩnh cùng gia đình đã có mặt tại khu vực dốc Sơn Thủy, Khu 3 xã Sơn Thủy để đưa cháu về nhà. Sau đó, vì nghe con kêu đau bụng và nôn mửa nên gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để điều trị. Cũng theo ông Vĩnh, tình hình sức khỏe của T. vẫn còn yếu, bác sĩ chẩn đoán em bị chấn động não và ảnh hưởng tâm lý.

Kể lại sự việc, Nguyễn Ngọc Hải, người chứng kiến cho hay, nữ sinh N.T.T. đi về đến nhà anh họ của em ở chân dốc và em có đi xe máy tới đó thì thấy bạn T. bị đánh. Hải vào can được 1 người thì 2 người còn lại lao vào đánh T. Hải cho biết, không chỉ có người dùng xe máy lao vào T., 1 người khác còn cầm gạch ném vào người Hải và anh họ của Hải.

Đến trưa 6/4, Trưởng Công an xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xác nhận vụ việc trên. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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